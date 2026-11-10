Naomi Asensi y Gerard Arias revolucionan las redes con sus videos juntos

Natalia Sette 10 NOV 2026 - 18:13h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' vuelven locos a sus seguidores con las constantes indirectas que se mandan a través de redes

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Naomi Asensi y Gerard Arias llevan algunas semanas despertando rumores sobre si han dado un paso más allá en su amistad. Los que fueran concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ han revolucionado las redes publicando videos juntos con frases que han hecho pensar a sus seguidores que hay algo más entre ellos.

Aunque la propia Naomi confirmó en el videopodcast de ‘En todas las salsas’ que lo suyo con Gerard es solo una amistad , el contenido que suben juntos hace pensar a sus fans lo contrario. Hace apenas unos días, el de Ciudad Real publicaba una imagen de Naomi en el debate de ‘La isla de las tentaciones’ asegurando que no dejaba de sonreír por tener compañeras tan guapas en frente.

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Ahora, han sido ambos los que han publicado en sus respectivos perfiles un ‘reel’ con una frase muy reveladora. En el video aparece Naomi mirando fijamente a Gerard poniendo “Empiezas a ver a tu amigos con otros ojos”. Cuando la cámara cambia y enfoca al exconcursante de ‘Supervivientes’ su imagen se difumina y aparece un saco de boxeo. La influencer remata poniendo: “Al final le voy a dar”.

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Aunque es un video en tono de humor, sus seguidores no pueden evitar pensar que están juntos. Con comentarios como “pegais mucho”, “hacéis una pareja de lujo” o “se nota que tenéis un feeling especial” dejan claro sus opiniones al respecto.

Poco después, la ganadora de ‘GH VIP’ publicó uno de sus famosos carruseles en los mezcla fotos de ella con frases divertidas. Una de ellas dice: “La gente se piensa que tengo ganado pero lo único que tengo ganado es el cielo por lo bien que me porto”. En respuesta, Gerard sube esa imagen a sus ‘stories’ y pone: “Eso es mentira… se porta fatal”.

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Este cruce constante de piques e indirectas entre ellos no hacen más que avivar la llama de la duda en su relación. Ahora solo falta saber si están jugando con sus seguidores por su deseo de que estén juntos o si realmente han decidido dejarse llevar y explorar su relación más allá de una bonita amistad.