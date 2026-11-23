Equipo Outdoor 23 NOV 2026 - 21:12h.

Ambos han hecho publicaciones en sus redes sociales a que apuntan a que podrían haber terminado su relación

Ana Santiago y Luija, de ‘Casados a primera vista’, podrían haber roto su relación: todas las pistas

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Tras salir a la luz que Luija y Ana Santiago, la pareja que se formó en 'Casados a primera vista' y que se han mostrado muy enamorados en el último año, podrían haber roto, ante la última publicación de ella en sus redes sociales, ahora ha llegado el turno de él, que ha hecho una significativa reflexión ante sus seguidores que confirmaría que la pareja habría roto.

“Voy a estar un tiempo desactivada de las redes. Quien quiera quedarse, volveré. Quien quiera marcharse está en todo su derecho. No tengo prisa en volver”. escribía Ana en sus redes sociales en las últimas horas. Y ahora, ah sido Luija el que ha hecho una sorprendente reflexión: "A veces nos esforzamos tanto por mantener a alguien en nuestra vida que olvidamos preguntarnos si esa persona está haciendo el mismo esfuerzo por quedarse. Y es que no se trata de dejar de luchas por alguien cuando las cosas se ponen difíciles, se trata de entender que una relación no puede avanzar si solo una persona está empujando".

"Puedes tener ganas, ilusión, paciencia y estar dispuesto a cambiar mil cosas, pero si la otra persona mira hacia otro horizonte, por mucho que corras, nunca llegaréis al mismo destino", continuaba y ha destacado lo siguiente: "El amor también debería de ser tranquilidad, reciprocidad y ganas de caminar juntos, no una lucha constante por conseguir que alguien quiera lo mismo que tú".

Lorenzo comenta la publicación de Luija: "A recuperarse y a enfocarse en uno mismo"

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"Quizás la verdadera pregunta no sea cuánto estás dispuesto a esforzarte por alguien, sino cuánto de ti estás dispuesto a perder intentando que alguien camine a tu lado", pone para terminar esta reflexión que ha compartido con sus seguidores y a la que Lorenzo, el que compartió esta primera edición de 'Casados a primera vista' con ellos ha comentado dejando entrever que es cierta la ruptura: "Aquí otro que lo intentó. A recuperarse y a enfocarse en uno mismo. Las relaciones no van de forzar nada, va de caminar al mismo paso hacia el mismo destino".