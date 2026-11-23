Natalia Sette 23 NOV 2026 - 14:08h.

Los exparticipantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' han compartido con sus seguidores una de las decisiones más importantes que han tomado

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Pilar Llori y Julen Muñoz están en su mejor momento. Tras más de dos años juntos, los exconcursantes de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ han dado un importante paso que han querido anunciar en sus redes sociales con un emotivo vídeo. Tras comprarse una casa hace justo un año , la pareja ha ido un paso más allá.

Pilar y Julen se conocieron en junio de 2024 cuando ambos participaron en el reality de convivencia de Mediaset Infinity. La química entre ellos fue instantánea y decidieron darse una oportunidad. Ahora, son una de las parejas de famosos de Telecinco más consolidad. A los seis meses adoptaron juntos su primera mascota, al año se compraron una casa y ahora han anunciado el siguiente paso.

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Lo han hecho con un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales. “Hace justo un año empezamos a construir un hogar y hoy nos toca hacer las maletas para empezar a construir otro”, ha comenzado explicando la exconcursante de 'GH VIP' sobre sucesivas imágenes de ambos en su casa en propiedad.

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“Aunque cueste despedirse de un lugar en el que has sido tan feliz, hay que aprender que la vida está llena de oportunidades, de caminos que se abren y de decisiones que dan vértigo pero merecen la pena”, ha continuado diciendo. La pareja ha tomado la gran decisión de mudarse de la casa que compraron hace apenas un año. Un difícil paso que han meditado durante meses y que se ha hecho realidad recientemente.

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Pilar recuerda todos los momentos vividos en su hogar: primeras navidades, la llegada de su querido perrito, las primeras comidas y los bailes bajo la luz de la lámpara. “Aquí se quedan recuerdos de una vida, que aunque hayan durado lo que hayan durado, siempre vamos a llevar con nosotros”, ha dicho con nostalgia.

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Lo que ambos tienen claro, es que no hubieran construido ese hogar si no se tuvieran el uno al otro, encontrarse ha sido una de las mejores cosas que les ha pasado en la vida. “Un hogar no son cuatro paredes, ni una ciudad, un hogar es una persona con la que compartes cada día”, ha asegurado la madrileña.

Lo que ha sorprendido más a su seguidores no es el anuncio de mudanza, es que se van de Madrid: “Comienza la aventura, próximo destino: Málaga”. El de Bilbao y su chica se mudan a más de 500 km, comenzando una nueva etapa en Andalucía. Aunque no han explicado el motivo de este traslado, todo apunta a que les ha surgido grandes oportunidades laborales.