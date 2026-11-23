Natalia Sette 23 NOV 2026 - 15:56h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha subido un contundente comunicado en el que estalla contra Mara y Juanpi

Sandra Barrios desvela por qué no quiso irse a vivir con Juanpi durante su segunda oportunidad

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Miguel Moreno ha llegado a su límite y ha estallado como nunca antes contra su expareja Mara Espinosa y Juanpi. Aunque parecía que las aguas se habían calmado tras finalizar para ellos su paso por ‘La isla de las tentaciones’, las indirectas y los reproches siguen muy vivos.

Mara y Miguel llegaron al programa de las tentaciones muy enamorados, o eso parecía al principio. Llevaban seis meses juntos y según la alicantina nunca había tenido una relación más sana, Miguel era, en sus palabras, el chico perfecto. Sin embargo, nada más incorporarse a la edición, Mara coincidió de nuevo con Juanpi y no tardó en serle infiel al que era su novio.

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Juanpi conoció a Mara siendo tentadora de la edición de la isla en la que entró junto a su entonces pareja Sandra Barrios. Cayó en la tentación con ella y al salir del programa dieron una oportunidad a su incipiente relación. Aunque parecía que todo iba bien entre ellos, Mara le fue infiel con Miguel cuando Juanpi entró como concursante en ‘GH DÚO’, situación que precipitó su ruptura.

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Un triángulo amoroso de amantes e infidelidades que se ha extendido hasta ahora. El motivo por el que Miguel ha estallado a través de sus redes sociales han sido unas declaraciones que Mara dio durante el debate final del programa. Ella aseguró que su exnovio era un “guarro” por haberse liado con otras chicas nada más romper con ella. “Antes de llamarme guarro por disfrutar de mi soltería, revisa tu propia relación: yo no le debo fidelidad a nadie, pero vosotros os debéis respeto y ni aun así sois capaces de mantenerlo”, ha comenzado escribiendo muy molesto.

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Estas acusaciones las hace con argumentos sólidos. Hace escasos días, salió a la luz que Juanpi le había sido infiel a Mara en repetidas ocasiones tras darle una nueva oportunidad a su noviazgo. El de Cádiz llegó incluso a decir que cuando salía de fiesta “estaba soltero” y cuando volvía a casa “estaba con ella”, una declaraciones que dejaron completamente rota a Mara.

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Aún así, han decidido continuar su relación a pesar de tener en contra a toda la opinión pública. Por tanto, con toda esta situación a sus espaldas, lo que no entiende Miguel es cómo pueden meterse con él cuando todo lo que ha hecho ha sido sin pareja. “A uno se le acaba la paciencia, es alucinante como puede haber gente con tan pocos dedos de frente, tan hipócritas y mentirosos”, ha continuado diciendo.

“En el casting decían con orgullo que era el "folleti de Murcia" pero ahora te enteras que he estado DESPUÉS de ti con otras chicas y nos saltan las alarmas? Las alarmas saltaban en mi villa mientras me ponía los cuernos acostándote con otro”, le ha lanzado furioso a su expareja. El barbero se ha sincerado sobre cómo vivió la ruptura y cuánto tardó en dar el paso de estar con otras chicas.

“Ya sufrí demasiado allí por alguien que no vale la pena como para llegar a España y seguir sin comer ,sin dormir y llorando por ti, tarde 3 semanas en liarme con otra y demasiado luto te guardé”, ha dicho con contundencia. El influencer ha justificado sus palabras dejando claro que, aunque no quiere seguir dándole vueltas al tema, en el debate le quedaron muchas cosas por decir y tenía que soltarlas.

“Los dos más guarros, infieles y ridículos de España dando lecciones de vida, irse a dormir con vuestros pijamas y dejar de ser tan ridículos”, ha terminado diciendo. Lejos de dejar las cosas ahí, Juanpi ha contestado a estas acusaciones a través de sus ‘stories’ de Instagram con una foto de él mismo en el espejo.

“No voy a perder mi tiempo en estos 2 cornudos. POV: procede a subir 3 historias un lunes por la mañana tranquilito y la verificada comprada un Tik Tok diario persiguiendo sus sueños. La isla ya ha terminado bro, a otra cosa”, ha escrito en tono burlón. De momento, Mara no se ha pronunciado y ha preferido mantenerse al margen de este cruce de acusaciones.