Equipo Outdoor 23 NOV 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra las fotos de uno de los primeros viajes que hizo junto a su pareja Jesús

Marina García se realiza un cambio de look radical: “No cambiar es demasiado aburrido para mí”

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Marina García y Jesús Sánchez, han revivido uno de los momentos más especiales de su historia de amor. La pareja, que se dio a conocer en el reality 'La isla de las tentaciones', ha puesto rumbo de nuevo a Roma, una ciudad cargada de significado para ambos y que ocupa un lugar destacado en sus recuerdos como pareja, ya que los enamorados la han visitado más de una vez, pero según ha recalcado la influencer siempre "recordaré la primera".

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido ha compartido un par de stories de lo que supuso esa primera escapada italiana. La imagen muestra a la pareja posando abrazada en la capital de Italia. Sin embargo, más allá de los monumentos y rincones emblemáticos, ha sido el mensaje que acompaña a las imágenes el que ha llamado especialmente la atención de sus seguidores. "Hoy volvemos a Roma, y aunque ya hemos estado varias veces, yo siempre recordaré la primera", ha escrito debajo de la fotografía recuperada de aquel viaje que realizaron años atrás.

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Marina también ha compartido otro romántico momento captado frente a la Fontana di Trevi, donde ambos aparecen fundidos en un beso mientras disfrutan de una de las paradas obligatorias de cualquier visita a Roma. Un gesto que ha servido para confirmar el buen momento que atraviesa la pareja, que continúa sumando experiencias juntos varios años después de salir del programa. La influencer ha acompañado esa foto confesando: "Cuando que una foto saliera aesthetic me importaba entre 0 y nada, bendita época".

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Aunque la pareja ha regresado en distintas ocasiones a la capital de Italia según ha explicado la exconcursante por sus stories, todo apunta a que este viaje tiene un significado especial para la malagueña. La publicación no solo supone un bonito recorrido por algunos de los recuerdos compartidos con Jesús, sino también un homenaje a aquel primer viaje que, según ha confesado, siempre lo recordará.

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Desde que los enamorados decidieron apostar por su relación una vez fuera del reality, Marina García y Jesús Sánchez han demostrado que su amor puede con todo y que su historia ha sabido consolidarse lejos de los focos del programa que les dio a la fama. Y ahora, de vuelta en uno de los destinos que marcó el comienzo de muchas de sus vivencias juntos, la influencer ha querido detenerse por un momento para recordar dónde empezó todo.