Marina García se realiza un cambio de look radical

Natalia Sette 04 NOV 2026 - 13:26h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude a su peluquería de confianza para realizarse un gran cambio de look

Marina García responde a una influencer que critica que otras mujeres se muestren en ropa interior

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Marina García vuelve a su peluquería de confianza para realizarse un cambio de look radical. Hace apenas 5 meses que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se hizo su último cambio en el pelo . Sin embargo, esta vez ha ido mucho más allá y ha dejado en shock a todos sus seguidores.

La influencer avisó desde el principio a sus seguidores de que el cambio era importante. “Han pasado cosas”, puso sobre una imagen de su peluquero con su pelo y las tijeras en la mano. La mayoría de sus fans dieron por hecho que se había cortado solo las puntas, como muchas otras veces que había ido al salón.

Lo que no se esperaban era que la andaluza cambiara de imagen por completo. “No soy de esas, cuando digo que han pasado cosas, han pasado cosas”, puso en el video donde enseñaba su nuevo pelo. La exparticipante de ‘La última tentación’ ha pasado de tener su melena larga, a la altura del pecho, a tenerla por encima de los hombros.

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Al contrario de lo que muchos pensaban, Marina no se cortó solo las puntas, si no que se deshizo de varios centímetros. “He ido preparándoos el terreno estos días jejejeje lo tenía claro desde hace bastante, aunque he querido esperar que me creciera el flequillo para poder manejar mejor el corte”, ha contado una vez desveló el cambio.

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La creadora de contenido reconoce que su cabeza siempre está pensando en nuevas ideas para su imagen y en qué puede hacerse en el pelo para sentir que su melena no la aburre. “Tengo a mi Iñigo loco, mi cabeza no para quieta, pero al final lo divertido es eso ¿no? No cambiar es demasiado aburrido para mí”, ha dicho entre risas haciendo referencia a su peluquero.

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Lo único que le impidió dar el paso de cortárselo antes fue el largo del flequillo. Todavía tiene algunos mechones demasiado cortos y no le gusta la proporción de pelo corto con fleco corto. “Ahora lo que tiene que crecer es el fleco amiga. Y no me he cortado más el pelo para poder hacerme mis recogidos y mis clean looks que tanto me salvan la vida”, ha terminado explicando.

La influencer ha achacado “sus chispazos” a ser una escorpio, signo caracterizado principalmente por ser intenso, apasionado y profundamente emocional. “No tenemos remedio”, ha concluido entre risas. Sus seguidores no han tardado en reaccionar a su nuevo look. La mayoría coincide en que ese es su corte y no puede estar más guapa con él.