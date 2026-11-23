Equipo Outdoor 23 NOV 2026 - 09:00h.

Así ha sido la relación del exconcursante de 'Supervivientes' y la modelo

Lorena Durán, la novia de Noel Bayarri: primera modelo plus-size de Victoria's Secret

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Un año después de confirmar su relación durante una romántica escapada a Venecia, el exconcursante de 'Supervivientes', Noel Bayarri, y Lorena Durán han anunciado que van a ser padres a través de redes sociales.

El que fuera tronista de 'MyHyV' y la modelo comenzaron sus acercamientos durante un viaje a Indonesia. Tras volver de esta escapada, él tuvo que poner rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars'. Cuando Noel volvió de la aventura acudió al cumpleaños de la influencer, algo que no pasó desapercibido.

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No hacía más de unos meses que Lorena había terminado su relación con Alejandro, exparticipante de 'La isla de las tentaciones' junto a Laura Boado, excamarera de 'First Dates'. Fue en la hoguera final donde tomaron la decisión de abandonar el programa por separado.

El canario y la modelo publicaron sus primeras imágenes juntos en el mes de noviembre de ese mismo año. La que comenzó trabajando como técnica en un laboratorio químico y terminó despuntando en el mundo de la moda en el ámbito de las modelos curvy y el personaje televisivo viajaron por primera vez juntos a Venecia, un viaje para recordar.

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Aunque no publicaron ninguna fotografía juntos, ambos dejaban entrever que lo estaban subiendo fotografías en los mismos lugares e incluso en una fotografía que le hizo Noel a Lorena, se veía al exparticipante reflejado en las gafas.

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La primeras declaraciones sobre su romance las dio la creadora de contenido a la prensa donde informó sobre lo feliz que se encontraba como pareja de Noel. Sin embargo, quiso dejar claro que estaban comprometidos con sus carreras profesionales y que en ningún momento las estaban dejando de lado, al ser la prioridad de ambos.

Tras un año juntos, los enamorados han anunciado que esperan un bebé en una publicación conjunta que han compartido con sus seguidores en la que han escrito una dedicatoria dirigida directamente a la criatura: "Algunos finales son inevitables… porque hay comienzos que llegan para cambiarlo todo. Y tú eres el comienzo más bonito que podríamos imaginar. Te esperamos con el corazón lleno de amor. Mamá y papá".

La pareja ha anunciado esta feliz noticia con un montaje en el que muestran todos los momentos que han vivido juntos desde el inicio. De viajes mágicos que han terminado con bailes en la orilla del mar hasta momentos cotidianos llenos de amor. La portada de la publicación ha sido una foto con el test de embarazo que afirma que Lorena está embarazada.