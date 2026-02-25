Lorena Durán desvela sus planes de futuro con Noel Bayarri

Natalia Sette 25 FEB 2026 - 08:00h.

La modelo 'curvy' habla abiertamente de su relación con Noel Bayarri y desvela que le depara el futuro

Lorena Durán atraviesa un momento personal y profesional muy dulce. Su relación con Noel Bayarri, conocido por su paso por ‘Supervivientes' y por ser uno de los tronistas más recordados de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa', sigue yendo viento en popa. Aunque ambos han optado por mantener cierta discreción con su noviazgo, la modelo ha querido contar sus planes de futuro con su chico.

En uno de sus últimos encuentros con la prensa, la modelo sevillana se ha sincerado sobre su futuro. “¿Te ves casándote con Noel y con hijos?”, le ha preguntado directamente una periodista de Europa Press. Lejos de esquivar la cuestión, Lorena ha respondido con sinceridad.

“Me veo trabajando mucho mucho”, ha confesado. La modelo tiene claro que su carrera sigue siendo una prioridad en su vida. “En mi carrera y luchando por la diversidad que es muy importante”, ha añadido. Lorena se muestra muy comprometida con la causa que ha defendido desde sus inicios como modelo: la moda más inclusiva.

Aunque su profesión es prioritaria, la influencer no olvida a Noel, con quién está viviendo una etapa muy buena. “Me veo feliz”, ha concluido con una sonrisa. Esto sin duda incluye a su relación con el exconcursante de ‘Supervivientes’ que, según sus declaraciones y redes sociales, va fenomenal.

Lorena Durán se sincera sobre cómo compaginar sus viajes con su relación con Noel

Uno de los principales retos de la pareja es la distancia. Lorena desarrolla gran parte de su carrera fuera de España, mientras que Noel también mantiene una agenda muy apretada de trabajo. Sin embargo, ambos parecen haber encontrado la forma ideal para que la relación funcione.

“Cuando uno quiere todo se puede. Los dos viajamos un montón y siempre intentamos coincidir en algún punto del mundo”, ha explicado la modelo. La chispa, a pesar de la distancia, sigue intacta. “Siempre hay chispa”, ha asegurado con una sonrisa de oreja a oreja.

Además, comparten una afición que les une todavía más: “El deporte nos encanta a los dos y es nuestro hobbie en común”. Entrenar juntos y cuidarse se ha convertido en uno de sus planes favoritos cuando logran cuadrar agendas.