Claudia Barraso 24 NOV 2026 - 19:48h.

El futbolista ha respondido a las críticas que recibió en redes sociales tras publicar una imagen de su hija comiendo caviar

Marcos Llorente desata las críticas al grabarse dando de comer una lata de caviar a su hija de 21 meses: la respuesta de Gabriel Rufián

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Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, ha vuelto a acaparar todas las miradas con su respuesta a la polémica que causó unas imágenes que publicó dando de comer una lata de caviar a su hija de casi dos años.

La publicación de Marcos Llorente no tardó en recibir cientos de comentarios y de reacciones que cuestionaban que este exclusivo producto sea el más indicado para la pequeña de solo 21 meses y, mucho más, que sea utilizado como forma de ostentación. Gabriel Rufián fue uno más en esta oleada de reacciones a través de redes sociales.

El político utilizó esta publicación para compartirla en su perfil de la red social ‘X’ y añadir: "Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle una manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más".

La respuesta de Marcos Llorente

Lejos de eliminar el vídeo y responder a los comentarios de Rufián, ha querido compartir un mensaje a todos los que le han criticado por esta conducta con su hija a través de una historia de Instagram en la que cuestiona: “En qué momento os habéis convertido en el comité de supervisión de mis gastos”, escribía irónicamente en una indirecta a los usuarios, igual que añadía una reflexión sobre su hija y él.

“Y sí, esta es la España que te espera, hija. Una España llena de envidias, de mucha hipocresía, de críticas, de prejuicios y de gente más pendiente de lo que hace el vecino que de construir su propia vida. Luego se les llena la boca hablando de progreso y de no retroceder. No se dan cuenta que llevamos años poniendo la marcha atrás y pisando a fondo”, decía.

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En este mensaje, volvía a aparecer el futbolista dándole de comer una lata de caviar a su hija pequeña, ambos iluminados también por el habitual foco rojo al que estamos acostumbrados a ver en el perfil de Marcos Llorente.