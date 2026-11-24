Marcos Llorente ha generado una oleada de críticas al exhibirse dando de comer una lata de caviar a su hija de 21 meses

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Después de sus ataques a Pedro Sánchez por la gestión en la tragedia ferroviaria en Urda, su defensa por las gafas de sol con filtro amarillo o sus ataques a la Frente Amplio por su propuesta de limitar las herencias a 10 millones de euros por heredero, Marcos Llorente vuelve a acaparar los titulares de los medios de comunicación. Como en las ocasiones anteriores, el futbolista se ha hecho noticia por sus polémicas actuaciones y no por su trayectoria profesional frente al balón.

El centrocampista del Atlético de Madrid se ha convertido en el blanco de todas las críticas debido a las recientes publicaciones compartidas en su cuenta de Instagram. Todo ha ocurrido tras subir a sus historias de Instagram unos vídeos en los que se puede ver al futbolista dando de comer a su hija pequeña de 21 meses una lata de caviar.

Las críticas a Marcos Llorente: "Se le ha ido de tanto sol"

En el vídeo publicado en Instagram, Marcos Llorente muestra a todos sus seguidores cómo comparte una lata de caviar con la pequeña de solo 21 meses. "La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata", escribe el jugador del Atlético de Madrid mientras enseña a sus más de dos millones y medio de seguidores de Instagram la comida de su hija pequeña.

Como no podía ser de otra manera, el vídeo ha generado cientos de críticas entre los usuarios de las redes sociales. Tanto su cuenta de Instagram como la red social X se han llenado de mensajes en los que cuestionan que este exclusivo producto sea el más indicado para la pequeña de solo 21 meses y, mucho más, que sea utilizado como forma de ostentación.

"Se le ha ido de tanto sol", "Es ir de sobrado" o "no sabe en qué gastar el dinero", son algunos de los comentarios que han publicado los usuarios a la publicación.

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El que también se ha sumado a las críticas del jugador del Atlético de Madrid ha sido Gabriel Rufián que ha citado el vídeo y lo ha utilizado en la campaña electoral para dirigirse a su posible electorado: "Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle un manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más".

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Por su parte, el futbolista ha hecho oídos sordos y ha compartido otra fotografía del aperitivo que se toma al sol en la mansión en la que vive. Un claro ejemplo de que ha hecho caso omiso a las críticas que ha generado este gesto de alarde y de exhibición.

La última polémica de Marcos Llorente

Hace tan solo una semana, el futbolista El portavoz de campaña de Frente Amplio y ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente se enzarzaban en redes después de que este último criticara la propuesta de la coalición de limitar las herencias a 10 millones de euros por heredero.

"Ahora el Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos. Y que el resto se lo quedan ellos. Tócate los cojones", escribió el futbolista el pasado lunes en una cuenta de Instagram que publicó un vídeo de Bustinduy anunciando esta medida.

El ministro le contestó el martes a través de la red social X: "Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1 % de la población que atesora más patrimonio que 18M de españoles juntos. Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común".

El futbolista le replicó a continuación con una publicación en Instagram en la que lo acusaba de estar lleno de "odio" y le decía que la propuesta de Frente Amplio carece de "sentido común" y que, en su opinión, supone que el Estado "robe o se apropie" de parte del patrimonio de una persona.

"No te preocupes por mi salud ni por mi educación. Tengo mi criterio propio, me informo y soy perfectamente capaz de pensar por mi mismo. Y no necesito que me insinúes que voy a tener un cáncer de piel para defender tus argumentos", añadió Llorente en su escrito, en el que aseguró que si se tenía que ir de España algún día, lo hará.

Bustinduy le ha contestado este miércoles con un vídeo en X de casi cinco minutos de duración en el que le agradece a Llorente el "buen tono", le niega haber insinuado que pudiera tener cáncer de piel en un futuro, defiende la medida de Frente Amplio, le invita a discutir del tema en persona y le anima a hacer una reflexión.

"Fíjate, con la admiración, con el cariño, con el apoyo que te ha expresado la gente en este país por ganar el Mundial como lo ganasteis de manera extraordinaria. Sabes que la inmensa mayoría de esa gente son trabajadores. Además, es gente que necesitaría tres vidas para ganar lo que tú ganas en un año y también están entre tus seguidores y son mayoría. Tú hablas mucho de los empresarios, pero no les has mencionado a ellos. Yo te animo a pensar en ellos", sostenía Bustinduy.