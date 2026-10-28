Marcos Llorente, Carvajal y Courtois han cargado contra Óscar Puente: "Twitter no es tu trabajo, como siempre le echarás la culpa a otro"

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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UrdaEl jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente cargó duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que le exigió "responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto", después del accidente ferroviario en Toledo de este miércoles, asegurando que en su trabajo "ha sido un puto desastre" y ahora le echará "la culpa a otro".

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"Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos? Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto", escribió el futbolista en su perfil de 'Instagram', en una 'storie' que también compartieron el portero del Real Madrid Thibaut Courtois y el lateral del Getafe CF Dani Carvajal.

Marcos Llorente a Óscar Puente: "Has sido un puto desastre"

El campeón del mundo este verano aseguró que está "harto de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen".

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"Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare", dijo con dureza.

El accidente ferroviario y las hipótesis

La cifra de personas fallecidas tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda es de al menos 46 fallecidos, según fuentes de Protección Civil. El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas, cuando el AVE con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el Iryo que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del tren alcanzado.

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Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda, Toledo, ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes. Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla. Fuentes de Transportes consultadas por el periódico 'ABC', el accidente ferroviario ha sido consecuencia de un error humano. "Un operario de la empresa pública, que estaba actuando en una avería del sistema principal de señalización, sería el responsable de no alertar al tren AVE de la cercanía del tren Iryo", indica el periódico. Hipótesis que choca con las declaraciones ofrecidas por el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, José Trigueros, en las que asegura que "la causa del accidente no es más que una, el fallo del sistema de seguridad de la línea. El fallo del LZB, un sistema de seguridad que parece ser que se estropeó a primera hora de la mañana", ha manifestado.