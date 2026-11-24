La hermana del rey Juan Carlos continúa recuperándose de una infección que obligó a su ingreso hospitalario el pasado 12 de noviembre

La infanta Margarita, hermana del rey Juan Carlos, ingresada en la UCI por una infección

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La preocupación por el estado de salud de la infanta Margarita ha llevado a los reyes Felipe y Letizia a hacer un hueco en su agenda privada para desplazarse hasta el hospital en el que permanece ingresada la hermana menor de don Juan Carlos.

Los monarcas acudieron el pasado domingo al Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, donde la duquesa de Soria continúa recuperándose de una infección que obligó a su ingreso hospitalario el pasado 12 de noviembre.

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Se trató de una visita discreta, que no figuraba en la agenda oficial de la Casa Real, y que se ha conocido poco después, en un momento en el que comienzan a llegar más detalles sobre su evolución.

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Tal y como explicó 'Informalia', Felipe VI y Letizia quisieron acompañar personalmente a la tía del soberano y compartir un rato con ella. Ambos se habrían mostrado cariñosos durante el encuentro, en el que pudieron interesarse por su recuperación y transmitirle el apoyo de la familia.

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Pese a que Margarita ha desarrollado gran parte de su vida lejos de la primera línea institucional, siempre ha conservado una relación cercana con su sobrino y con el resto de la familia.

La hermana menor de Juan Carlos I ha mantenido tradicionalmente un perfil discreto, aunque ha participado en diferentes encuentros familiares y actos relacionados con la Corona.

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La infanta Margarita continúa recuperándose

La evolución de la infanta Margarita, de 87 años, ha sido motivo de atención durante las últimas semanas después de que se conociera que permanecía ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón a consecuencia de una infección.

La hermana del rey Juan Carlos llevaba varios días hospitalizada cuando trascendió la noticia, y fue su hija María Zurita quien ofreció las primeras explicaciones sobre su estado de salud.

El pasado 15 de noviembre, después de visitar a su madre, Zurita atendió brevemente a los periodistas que aguardaban a las puertas del centro sanitario y aseveró: "Está reaccionando bien al medicamento", aseguró entonces, antes de añadir que su madre estaba "saliendo".

La hija de la duquesa de Soria también reconoció que todavía era pronto para conocer cuándo podría abandonar el hospital. "Está flojita la pobre", comentó.

Desde entonces, las noticias sobre su estado han ido mejorando. Si todo sigue según lo previsto, se espera que reciba el alta hospitalaria este próximo miércoles. Todo depende de cómo siga su evolución y de la recomendación de los médicos.