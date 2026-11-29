La cantante ha salido del hotel en Barcelona escoltada y sintiéndose muy arropada por sus fans

Amaia Montero zanja las críticas sobre su físico, sus looks o su caída en el escenario: "Adelgazaré cuando me dé la gana"

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La cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, ha agradecido el apoyo de Leire Martínez tras las polémicas que han surgido por sus caídas, cambios físicos y por sus fallos en la voz, según informa 'Diez Minutos'. "Es muy bonito", ha dicho ante los reporteros tras ser preguntada por su declaración.

La cantante ha salido del hotel en Barcelona escoltada y sintiéndose muy arropada por sus fans que se han concentrado alrededor para poder verla: "Me quieren mucho, ya habéis visto".

Las palabras de apoyo de Leire Martínez

La antigua integrante del público, Leire Martínez, ha salido a defender a Amaia Montero por las últimas polémicas: "Otra vez más, se hace sobre todo con las mujeres". Pero no ha sido la única que ha salido a defenderla. También lo han hecho sus compañeros de formación, Xabi San Martín y Haritz Garde. A las puertas del hotel, los músicos han salido en defensa de su compañera ante la multitud de críticas recibidas.

"Nos quedamos con la sensación de miles y miles de personas el otro día en Pamplona, aquí en el Sant Jordi. Ahora repetimos, la gente sale feliz, nosotros felicísimos. Siempre que ha habido un fallo, los más críticos somos los que estamos en el escenario. Y ella por supuesto también, pero igual que todos", han explicado. "En un concierto pasan muchas cosas, y la mayoría, el 99,9% son todas buenas. Pero bueno, aunque quiera quedarse con eso, que se quede", han sentenciado.