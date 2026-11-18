Celia Molina 18 NOV 2026 - 11:54h.

'La Oreja de Van Gogh' ha dado una extensa entrevista en EL PAÍS para contestar a las críticas que se le han hecho a Amaia Montero

El rotundo mensaje de Amaia Montero tras las últimas críticas que ha recibido en sus conciertos: "Estoy sufriendo mucho"

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Desde que 'La Oreja de Van Gogh', con Amaia Montero de nuevo como vocalista, comenzó su última gira, en mayo de este mismo año, la cantante ha sido objeto de múltiples críticas. A pesar de haber hablado públicamente de la grave depresión que atravesó, por la que casi se quita la vida, y de lo orgullosa y feliz que se siente por haber "salido de aquel infierno", muchos usuarios de las redes sociales insisten en herir su autoestima.

Durante todos estos meses, Amaia ha sido duramente criticada por su vestimenta, por las posturas que pone en el escenario, por su peso y su aspecto físico y, muy recientemente, por una caída mientras cantaba que algunos tacharon de "ridícula". Uno de sus fans salió en su defensa en su cuenta de Instagram y la artista, en agradecimiento, le escribió en un comentario: "Muchas gracias, estoy sufriendo mucho".

Y ahora, en una entrevista con EL PAÍS, tanto Amaia como el resto del LODVG, han hablado de todas esas críticas, que también incluyen la falta de afinación de unas de las cantantes más icónicas y aplaudidas de los años noventa:

"Hay gente que quiere hijoputear con vídeos de 5 segundos"

Cuando sales del puto infierno, cuando te tiras siete años en la cama, cuando has estado ingresada en un psiquiátrico, cuando te has querido ir de este mundo en dos ocasiones porque no ves nada más allá… Y, de repente, lo supero, y ya superarlo es la hostia. Mis médicos me dicen: ‘Lo tuyo es increíble, Amaia, la fortaleza que tienes, porque no todo el mundo lo consigue’. Cuando salgo de ahí, y me encuentro en una situación en la que se dan unas circunstancias para volver a la música y con mis chicos, unos ángeles… Y entonces veo a gente que va a hijoputear con un vídeo de cinco segundos", ha declarado la artista.

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"A mí que me llamen gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me dé la gana. Sí, estoy sufriendo, pero no solo por mí. También sufro por mis compañeros de grupo, por mi familia, por todo el equipo… Somos 150 personas girando, con un buen rollo de la hostia y todos se dejan la piel. Nos dejamos la vida en cada puto bolo, me cago en la puta. Y luego salen vídeos diciendo cuatro tonterías: vete a tomar por culo. Y si un día me caigo, pues me he caído…Y perdona por hablar con tanto taco, es que soy muy mal hablada", ha añadido en la entrevista.

Para zanjar también el bombo que se le dio al día en el que una plataforma del escenario se quedó bloqueada y ella acabó cantando "como un topo", Amia ha apuntado: "La que se montó con esa tontería, madre mía. Pero si yo estaba a lo mío, cantando. Pensaba que ya se arreglaría… Fue muy berlanguiano, muy gracioso". Y Xabi ha hablado del día que se cayó: "Yo le advertí: ‘Dónde vas con esos tacones en el escenario… Te vas a caer’. Y ella dijo: ‘Pero es que son monísimos’. Y mira lo que pasó: el karma”. La cantante concluye con ironía el episodio: "Para mí no hay artista que se precie que no se haya caído en el escenario. Y los zapatos, efectivamente, eran monísimos".