Mike Love fue una de las figuras fundamentales de The Beach Boys

La muerte del músico era comunicada este sábado por su publicista

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Mike Love, cofundador y vocalista del grupo The Beach Boys, ha fallecido a los 85 años de edad. La muerte del músico era comunicada este sábado por su publicista, Katie Altman. Por el momento no se ha hecho pública la causa del fallecimiento.

Según el comunicado difundido por Altman, el artista murió rodeado de su familia. En el mensaje de despedida destacaron su influencia como figura de la música estadounidense y el impacto que tuvo sobre varias generaciones de artistas.

"Será recordado por su talento singular y por haber servido de inspiración a generaciones de músicos" señaló su representante, que también puso en valor la conexión del cantante con el público durante sus décadas de trayectoria sobre los escenarios.

Una de las voces de The Beach Boys

Mike Love fue una de las figuras fundamentales de The Beach Boys, grupo que contribuyó a definir el sonido de la música popular estadounidense y convirtió las armonías vocales y las canciones inspiradas en la cultura californiana en una de sus principales señas de identidad.

Su trayectoria quedó estrechamente ligada a la banda desde sus comienzos y a una carrera que se prolongó durante décadas. Love continuó actuando con The Beach Boys hasta los últimos años, aunque durante 2026 había cancelado varias actuaciones previstas.

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La noticia de su muerte ha provocado también la reacción del condado de Los Ángeles, que ha destacado el vínculo del músico con California. "Tanto él como su música formarán parte para siempre del tejido de California del Sur", ha señalado la institución en su comunicado.