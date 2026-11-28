Las entradas para los conciertos ya confirmados salieron a la venta este viernes 27 de noviembre

La decisión llega después de 'Dos voces y una historia', el tour con el que los hermanos Herrero regresaron a los escenarios después de décadas

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Pecos dirá adiós definitivamente de los escenarios con 'Concierto para una despedida', una gira para la que ya se han confirmado 20 fechas en 2027 y que nace con la idea de prorrogarse hasta 2028.

La decisión llega después de 'Dos voces y una historia', el tour con el que los hermanos Herrero regresaron a los escenarios después de décadas y con el que superaron las 200.000 entradas vendidas y que obligó a ampliar actuaciones muchas de las cuales colgaron el cartel de 'sol out'. La gira se cierra con el lanzamiento del album 'Dos voces y una historia en directo' que reúne once canciones grabadas durante la gira de reencuentro de 2025. El disco recupera sobre el escenario algunos de los temas que ha definido la trayectoria de Pedro y Javier Herrero.

El tour

Las entradas para los conciertos ya confirmados salieron a la venta este viernes 27 de noviembre. El tour arrancará en Salamanca el 5 de junio y seguirá en Mérida (6 de junio), Córdoba (19 de junio), A Coruña (2 de julio), Úbeda (10 de julio), Fuengirola (7 de agosto), Benidorm (10 de agosto), Puerto de Santa María (20 de agosto), Albacete (20 de agosto), Sevilla (4 de septiembre) y Almería (11 de septiembre).

Asimismo, están confirmadas fechas en Granada (25 de septiembre), Bilbao (2 de octubre), Murcia (9 de octubre), Zaragoza (20 de noviembre), Barcelona (28 de noviembre), Gran Canaria (10 de diciembre), Tenerife (11 de diciembre), Valencia (19 de diciembre) y Madrid (26 de diciembre).

"Llegó la hora de decir adiós a las giras", expresaba Pedro Hderrero en un comunicado en el que afirma estar viviendo el momento "con nostalgia pero sin tristeza". Y, para su hermano Javier "se apagan los focos de este ciclo, pero las canciones quedan para siempre".