Andy Taylor falleció el pasado lunes a los 65 años de edad tras estar luchando durante años contra un cáncer de próstata

Llegó a Birmingham desde el noreste (de Inglaterra) con una guitarra y una convicción inamovible en lo que nos podíamos convertir, recordó la banda

Compartir







Andy Taylor, el guitarrista y compositor de la banda británica Duran Duran, falleció el pasado lunes a los 65 años de edad tras estar luchando durante años contra un cáncer de próstata, según informó el grupo en un comunicado difundido este miércoles.

"Andy Taylor, querido marido, padre y abuelo, ha fallecido tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata", explica el mensaje. "Andy falleció en paz en casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre", agrega.

PUEDE INTERESARTE La banda británica Duran Duran vuelve a llenar las salas de Madrid 21 años después de su último concierto en España

Taylor formó parte de Duran Duran desde sus inicios en la década de los ochenta, cuando su propuesta de pop rock los llevó a la cima del éxito global, y participó en la composición de varios de sus mayores éxitos como ‘Hungry like a wolf’ o ‘Save a Prayer’.

"Andy estuvo presente desde el inicio de nuestra historia. Desde el momento en el que llegó a Birmingham desde el noreste (de Inglaterra) con una guitarra y una convicción inamovible en lo que nos podíamos convertir, aportó un fuego y un estilo indeleble a nuestra música", recordó la banda.

PUEDE INTERESARTE Cómo Paul McCartney terminó cantando un clásico de los Beatles en la boda de Taylor Swift

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La huella que deja Andy Taylor

El mismo comunicado recoge palabras de la mujer del guitarrista, Tracey, quien lo describió como "el puntal de la familia" y destacó que el músico afrontó los últimos años de su vida con "coraje y determinación".

Taylor se desvinculó de Duran Duran en el año 1985, cuando la banda se dividió, y tras explorar una carrera en solitario y componer para otros músicos se volvió a reincorporar al grupo en el 2000 para un nuevo álbum.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cuando Duran Duran entró al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022, el guitarrista hizo público su diagnóstico de cáncer de próstata a través de un comunicado que leyó la banda, ya que Taylor no pudo asistir a la ceremonia.

El grupo y la familia de Andy Taylor pidieron que, en vez de flores, los seguidores y simpatizantes de la banda hagan donaciones a la organización civil 'Prostate Cancer UK' (Cáncer de Próstata Reino Unido).