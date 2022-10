“Este abuelo me dice que, aunque no hubo una despedida, estás con el come-come de no haberte despedido y me hace un gesto como que me tira de la oreja, no sé cómo lo interpretas tú”, añade Daniel. “Intenta soltar, Ana María, muchas veces te lo retienes. Vale ya de acumular. Por quedar bien, te lo quedas. Y eso repercute aquí (le señala el vientre). Las molestas que tienes es por no soltar”.