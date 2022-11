El encontronazo entre Rafa Mora y Sergio Garrido con Macarena delante: "No me toques"

Macarena , la novia de Rafa Mora, ha regresado de sus vacaciones por Costa Rica y a su encuentro ha acudido nuestro compañero el paparazzi Sergio Garrido . Allí, como era de esperar, Sergio se ha reencontrado con Rafa Mora y lo cierto es que no ha sido un momento precisamente agradable.

El propio Rafa Mora aseguraba en su programa que probablemente le hubiesen "echado algo en la copa" , algunos testigos del momento aseguran que todo se debió al exceso de "agua con misterio" que Rafa bebió, pero quien aún no se había pronunciado sobre el asunto era Macarena, la novia de Rafa.

Macarena, con gran amabilidad, se ha negado a ver las imágenes y se ha limitado a decir que cuando alguien se encuentra en mal estado lo que hay que hacer es ayudarle, no grabarle . Además, la bailarina ha aprovechado para afearle a Sergio su comportamiento con Rafa:

"Tú tienes trato con nosotros porque hemos coincidido varias veces, pero aunque no fuera así yo jamás me lucraría con unas imágenes tan duras sobre alguien".

Quién no ha sido tan amable es el propio Rafa Mora. El colaborador de 'Sálvame' no se ha tomado nada bien que Sergio Garrido estuviese en el aeropuerto esperando a Macarena, y lo ha dejado muy claro con la actitud que ha tenido frente al paparazzi, llegando incluso a encararse con él pidiéndole que no le toque.