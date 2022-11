Ian Castro intervenía en 'Sálvame' asegurando que ha escuchado "mil veces" rumores de una supuesta deslealtad de Rafa Mora a su novia, Macarena

Rafa Mora reaccionaba desde 'Sálvame': “Yo no tengo almorranas pero tengo a este chico”

Rafa Mora desconoce que su chica tenga contacto con Ian Castro: "Si es cierto le preguntaré a Macarena el motivo"

Rafa Mora está en el centro de la polémica por la noche de fiesta que acabó en una localidad de Toledo, donde le recogieron tres chicas que vieron que necesitaba ayuda. Se rumorea que, en realidad, el colaborador habría ido allí a ligar con una chica, él lo niega, su novia confía en él... pero en la polémica interviene alguien más: Ian Castro, exnovio de Macarena.

La polémica noche de fiesta que Rafa Mora empezó en Madrid y acabó desorientado en una localidad de Toledo sigue dando qué hablar. Él siempre ha dicho que empezó a encontrarse mal, no sabe si le echaron algo en la copa o si se equivocó de vaso, pero ahora se dice que podría haber ido a esa localidad intencionadamente para encontrarse con una chica.

La novia de Rafa Mora confía en él

El colaborador de 'Sálvame' lo ha negado todo y Macarena, su novia, asegura que confía en su pareja al 100%: “No me creo nada, estoy en Costa Rica de vacaciones y no sé lo que está pasando pero me da igual”, respondía ante la llamada de ‘Sálvame’. Es más, desmentía que estén en crisis: “No estoy preocupada”.

Pero quien también ha hablado es alguien que con su sola aparición provoca un mal gesto de Rafa Mora: Ian Castro. Se trata del exnovio de Macarena, que asegura que estuvo con la chica cuando ya mantenía una relación con el colaborador de ‘Sálvame’.

“Me sorprende un poco y no a la vez”, decía Ian ante la noticia de la supuesta deslealtad de Rafa Mora y añadía: “Lo he escuchado mil veces y de gente cercana a él que me lo ha dicho”.

Rafa suspiraba en el plató de ‘Sálvame’: “Yo no tengo almorranas pero tengo a este chico”. Y es que cree que Ian ha visto en él a un “filón” y aparece en cada cosa que sucede en su vida: “Este chico va a luchar toda su vida por ser famoso y yo no le puedo ayudar, si pudiera se acabaría esto porque si Macarena no fuese mi pareja, él hace mucho tiempo que pasaría de ella”.

Sin embargo, hay algo que Rafa no sabe y que le comunicaba Adela González: “Al programa le consta que sigue habiendo relación entre Ian y Macarena, al menos que siguen teniendo contacto”.