Fali planta cara a su padre, Joaquín 'El prestamista', y destapa todas sus mentiras

Joaquín Fernández se mofaba de su hijo asegurando que Fali se había caído de pequeño de la cuna, y explicando que no le daba ninguna importancia a las declaraciones de su hijo sobre sus presuntas infidelidades.

"Yo veía que mi padre se tiraba 24 horas colgado al teléfono mientras mi madre estaba ingresada entre la vida y la muerte, yo sabía que mi padre tenía una amante o dos , pero luego me di cuenta de que la cosa iba mucho más allá".

Fali ha explicado que lo que su padre contó en 'Fiesta' sobre una casa que le compró no es cierto: "Mi padre me compró una casa, pero cuando nos enfadamos me la quitó y la vendió, se quedó el dinero él". Fali asegura que también vendió un coche previamente le había regalado.