Pillamos a Marta López de despedida de soltera en Ibiza: "Futura señora de Matamoros"

La segunda parte de la despedida de soltera estaba planeada en Ibiza , lugar hasta donde se ha desplazado nuestro compañero Sergio Garrido , y donde ha podido captar a la influencer. Marta está pasando el sábado en la isla pitiusa en compañía de sus amigas y el paparazzi no pierde detalle: "La verdad es que no parece una despedida de soltera , ni cantan ni bailan".

Una de las mejores amigas de Marta López Álamo es Alejandra Rubio. La hija de Terelu ha explicado en el plató de 'Fiesta' que ella también estaba invitada a la despedida de Marta pero que decidió no asistir: "Las amigas de Marta me avisaron pero decidí no ir, tengo mis motivos".