Noemí Salazar, podría ser buscada por Patrimonio Nacional por infringir la ley

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ parece no haber medido las consecuencias de su acto y ha sido ella misma la que ha provocado que la descubran al subir el mencionado vídeo a sus redes sociales donde, además, ha contado cómo accedió al lugar.

En las imágenes se puede observar como Noemí hace oídos sordos de lo que le dictan los carteles en los que se le advierte de que no puede pasar y procede a saltar la valla: ‘’Esta valla no me va a imposibilitar hacerme yo ahí una pedazo de escena’’.