Lidia asegura que los familiares intentan que Benigna , madre de Yaiza, no vea la televisión para cuidar de su salud y niega que la mujer tratara mal a su hija: “No me gusta que hablen de Benigna como si fuera una maltratadora, porque para nada. Esa mujer es encantadora. Lo está pasando mal y queremos que deje de hablar de ella”.

“Esa mujer nunca hizo maltrato a Yaiza, es la forma de educar de antes, pero no hubo ninguna paliza ni nada”, añade Lidia. “Esa mujer tiene cuatro hijos y los educó a todos por igual. Yaiza no era así. Se quedó con el dinero de las fiestas del pueblo, pero no sabíamos que ella era así. Espero que se reconcilie con sus hermanas, su hermano y su madre, pero que deje de hacerles daño porque, si no, no van a abrirle la puerta”.