Oleada de críticas a Gema Aldón por el vídeo erótico con el que ha estrenado su OnlyFans

Ana María Aldón ha podido ver algunas imágenes de su hija, Gema, antes de sentarse en el plató de 'Fiesta'

Ana María Aldón, de su hija: "Si a ella le merece la pena, no le voy a decir que no lo haga"

Tras su paso por ‘Supervivientes 2023’, Gema Aldón decidió dar un giro radical a su vida y probar suerte en un nuevo terreno profesional: el de compartir contenido para adultos en una conocida web a cambio de dinero.

En la actualidad, la relación entre madre e hija no es del todo buena, pero eso no ha impedido que Ana María Aldón se pronuncie sobre el trabajo de su hija. En el programa ‘Fiesta’, la colaboradora ha podido ver algunas fotografías eróticas de su hija y ha dado su opinión.

“Durante la publicidad, unos segundos antes de sentarme en el plató, he visto dos imágenes y me impacta. Yo respeto su decisión, que ella haga lo que quiera, pero me impacta ver a mi hija”, decía la que fuera finalista de ‘Supervivientes’.

Tras ver a Ana María Aldón algo incómoda, sus compañeros intentaban echarle un cable: “Eres muy generosa como madre, porque la estás protegiendo siempre hasta el último momento”, decía Alexia Rivas.

“A nivel personal, esas fotografías de Gema Aldón no son algo que me alarme (..) No es una cosa ofensiva”, decía Luis Rollán. “No hay que demonizar a la pobre niña”, apuntaba Alexia Rivas, que ha asegurado que no tendría que sentir “vergüenza” por las imágenes de su hija.