"Esto ya no es de boca. Anoche comenzó un compromiso firme, serio", desvela la colaboradora de 'Fiesta'. "No me lo esperaba, estaba en pijama cuando, de repente, aparece una botella de champán con dos copas. Suena de fondo a Enrique Iglesias, 'Nunca te olvidaré", detalla.

"Me dijo que me callara y me dijo 'mira detrás tuya", continúa contando, "empecé a temblar, no sabía reaccionar, solo podría reírme, no podía articular palabra". Además, Ana María responde a las críticas de Aurelio Manzano, que dice que la joya es una barajita: "Es precioso y, si fuera de lata, me gustaría igual". Kity Gordillo se pone en contacto con un tasador y revela que el anillo tiene un valor aproximado de 2.5000 euros.