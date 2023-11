Fayna Bethencourt cree saber dónde se esconde Carlos 'El Yoyas': "Cada día estoy menos protegida"

Fayna confiesa que su día a día “es el que es, pero toda esta historia es como una página que no acaba de pasar. Está ahí pendiente, no se ha resuelto y no acabas de tirar adelante del todo”. Y es que nuestra invitada lamenta que no respiró aliviada al salir la condena porque luego vinieron los recursos, después la sentencia firme, llegó la huida y luego su entrevista a ‘El Mundo’ siendo ya un prófugo de la justicia.