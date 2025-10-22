Tamara Falcó reveló que su madre siempre lleva onzas de chocolate en el bolso

El chocolate favorito de Isabel Preysler es de una marca francesa

Isabel Preysler, que acaba de publicar sus memorias 'Mi verdadera historia', es una enamorada del chocolate, algo que Tamara Falcó explica en su libro ‘Las recetas de casa de mi madre’: “Adora tanto el chocolate que, durante el confinamiento, ante el temor a quedarse sin él, arrampló con todo el stock. Ella misma nos recuerda que una vez se quedó sin chocolate y no pudo dormir de la ansiedad que le generaba saber que no tenía”.

Ante estas palabras, no es de extrañar que tenga siempre a mano una tableta de chocolate. Su propia hija cuenta que es un alimento que su madre adora y que utiliza para preparar un postre. “Como no puede llevar tarta, mi madre siempre lleva onzas de chocolate en el bolso. Siempre lleva una tableta de Michel Cluizel al 85 por ciento, que se compra en el Club del Gourmet”, revela. Cluizel es una empresa de origen francés fundada en 1948 y que se dedica a la elaboración de chocolates.

Parece que el producto sin el que Preysler no puede dormir es la tableta de chocolate Arcango Gran Noir 85 % Michel Cluizel, que se vende en el Club del Gourmet de El Corte Inglés a un precio de 6,90 euros. Tiene un peso de 70 gramos y sus ingredientes son cacao, manteca de cacao, caña de azúcar y vainas de vainilla, con matices de castañas y café tostados: “Los paladares más exigentes se deleitarán con este maravilloso chocolate negro 85 %. Aromas armoniosos amaderados y especiados, con notas de frutas ácidas”. La marca añade que Cluizel es de los últimos fabricantes en fabricar sus chocolates a partir de la habas de cacao en crudo de orígenes fijos, “garantizando unas características constantes así como unos orígenes puros”.

Los ingredientes de la tarta de chocolate de Isabel Preysler

Tamara Falcó comparte en su libro de recetas cómo se hace su “tarta de chocolate de mami”, que define como la tarta por excelencia de Isabel Preysler. Los ingredientes que necesitarás para preparar 10 raciones son:

370 gramos de azúcar moreno o sirope de agave

300 gramos de chocolate negro

300 gramos de almendras molidas crudas

300 gramos de margarina o aceite de oliva suave

180 gramos de harina de nueces o avena

Un sobre de levadura de 10 gramos

9 yemas

6 claras

Además, este postre lleva una cobertura de chocolate que se elabora con estos ingredientes:

120 gramos de chocolate para fundir

20 gramos de mantequilla

120 gramos de nata para montar

Cómo hacer la tarta de chocolate: paso a paso

Falcó señala que la preparación de esta tarta es un poco complicada: “Para que quede poco cuajada, en realidad hay que hacer dos tartas y meter una dentro de otra. Se cubre con chocolate y a veces se sirve con helado y más chocolate aún”. Para empezar, tienes que batir en un bol el azúcar con la margarina derretida y las yemas, hasta que consigas una crema homogénea. Agrega el chocolate previamente fundido al baño María. En otro bol deberás juntar la harina y la levadura tamizadas con las almendras molidas. Por otra parte, monta las claras a punto de nieve y añádelas poco a poco a este bol con la harina, lentamente y con movimientos envolventes para que todo quede bien integrado.

A continuación, vierte la mezcla de claras en un molde de unos 24 centímetros y la crema de chocolate en otro de menor tamaño. Hornea las dos a la vez a una temperatura de 180 grados, con calor arriba y abajo. La más grande necesitará 32 minutos y la más pequeña 25. Pasado este tiempo, deja que se templen, retira la parte central del molde del bizcocho e incorpora el molde de la crema.

Para crear la cobertura de chocolate de este postre, debes calentar la nata en un cazo y, sin que llegue a hervir, añadir el chocolate troceado y la mantequilla. Remueve con una lengua o unas varillas hasta que el chocolate se disuelva y obtengas una crema. Para finalizar, baña la tarta con la cobertura intentado que los lados queden cubiertos.