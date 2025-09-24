Daniel Brito 24 SEP 2025 - 14:20h.

Tras terminar el Ironman Íñigo Onieva ha disfrutado con Tamara Falcó y sus primos de una cena en uno de los mejores restaurantes de Italia

¿Qué mejor que terminar un Ironman e irte a comer a uno de los mejores restaurantes de Italia? Eso es lo que hizo Íñigo Onieva tras terminar con éxito el Ironman Italia Emilia Romagna, una prueba que finalizó en 11 horas y media tras hacer 3’8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo. Onieva celebró su entrada en meta con euforia junto a Tamara Falcó, que le esperaba para recibirle. Y para celebrar la hazaña, el empresario se fue a cenar a uno de los mejores restaurantes de Italia.

La pareja no estuvo sola, ya que en esa velada tan especial los acompañaron sus primos Álvaro Falcó e Isabelle Junot en una escapada en la que también aprovecharon para visitar la fábrica de Ferrari.

Uno de los mejores restaurantes de Italia

Para celebrar el hito de Onieva, cenó con Tamara Falcó y sus primos en el restaurante Osteria Francescana, que ha sido elegido en dos ocasiones el mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants y que cuenta con tres estrellas Michelin y una estrella Verde Michelin.

“La cocina italiana nunca ha obtenido su riqueza de ingredientes lujosos, sino de la simplicidad de lo disponible. Como nuestras abuelas, que nos enseñaron a convertir lo poco en algo abundante, a transformar lo ordinario en extraordinario. La nobleza de la cocina italiana no reside en la opulencia, sino en la cultura”, cuentan en su web sobre cómo el menú degustación que ofrecen actualmente por 350 euros por su 30 aniversario, donde hay platos como la pizza frita o el mare Nostrum.

Más allá de su menú degustación y su menú de maridaje, que tiene un precio de 240 euros por persona, también cuentan con platos a la carta como las cinco edades del parmigiano reggiano en diferentes texturas y temperaturas (90 euros), diferentes tipos de pasta y una gran variedad de postres. Todo ello basado en el producto de temporada y en recetas que han ido pasando de generación en generación.

No se sabe si las dos parejas optaron por el menú degustación o por elegir diferentes platos de la carta, lo que sí se comprobó a través de las historias de Instagran de Íñigo Onieva es que disfrutaron de una comida de lujo, además de una gran selección de vinos como los que se pudieron ver sobre su mesa.

El otro restaurante que visitaron

Además, en su visita al Museo Enzo Ferrari las dos parejas también aprovecharon para comer en uno de los restaurantes más populares de la zona y entre los aficionados de la Fórmula 1, el restaurante Montana.

Se trata de un restaurante mucho más informal donde el producto de temporada también es el gran protagonista de su cocina, en donde el queso y los embutidos tienen un lugar destacado en su carta, así como los diferentes tipos de pasta.