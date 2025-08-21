Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote: espacios gastronómicos

telecinco.es 21 AGO 2025 - 11:13h.

Los espacios gastronómicos del CACT de Lanzarote

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote son una experiencia por si sola para conocer la esencia de Lanzarote. César Manrique, combinó a la perfección el binomio arte / naturaleza bajo una filosofía y un modelo de intervención basado en la sostenibilidad, pero la visita no termina ahí ya que cuentan con espacios únicos para el disfrute de la gastronomía. En ellos encontramos el equilibrio perfecto entre arte y naturaleza, una clara apuesta por el producto local, el punto justo entre tradición y modernidad. ¡Te contamos algunos de ellos! te presentamos sus espacios gastronómicos.

Restaurante el Diablo : en Montañas del Fuego se encuentra el restaurante el Diablo, el único restaurante del mundo donde se cocina directamente sobre las bolsas de magma volcánico

: en Montañas del Fuego se encuentra el restaurante el Diablo, el único restaurante del mundo donde se cocina directamente sobre las bolsas de magma volcánico Casa-Museo-Hotel Campesino : los fogones de la Casa-Museo-Hotel Campesino son expertos en la cocina canaria autóctona y los sabores isleños de toda la vida. Una gran vivienda tradicional donde degustar papas arrugás o deliciosas pellas de gofio.

: los fogones de la Casa-Museo-Hotel Campesino son expertos en la cocina canaria autóctona y los sabores isleños de toda la vida. Una gran vivienda tradicional donde degustar papas arrugás o deliciosas pellas de gofio. Castillo de San José : este castillo cuenta con un restaurante de alta cocina donde saborear pescados y mariscos locales, un espacio de sello manriqueño con las mejores vistas de la bahía.

: este castillo cuenta con un restaurante de alta cocina donde saborear pescados y mariscos locales, un espacio de sello manriqueño con las mejores vistas de la bahía. Jardín de Cactus : el restaurante del Jardín de Cactus ofrece una propuesta gastronómica muy especial, incorporando el cactus como producto estrella de su carta y donde puedes saborearlo rodeado de sus más de 4.000 cactus.

: el restaurante del Jardín de Cactus ofrece una propuesta gastronómica muy especial, incorporando el cactus como producto estrella de su carta y donde puedes saborearlo rodeado de sus más de 4.000 cactus. Jameos del agua: el restaurante de Jameos del agua se encuentra en el interior de un tubo volcánico originado por la erupción del volcán de La Corona

Platos contemporáneos con productos locales de primera calidad, ¡un plan gourmet para conocer y saborear Lanzarote!

Además, el jamón como icono de nuestra gastronomía y el turismo gastronómico español

El jamón es uno de los platos de culto de nuestro país, un icono gastronómico que ha traspasado los límites precisamente de la gastronomía para convertirse en un emblema cultural. Existen dos tipos de jamones que caracterizan a España: el jamón ibérico y el jamón serrano. El jamón serrano proviene del cerdo blanco, que se puede encontrar en otros países y el jamón ibérico, como bien dice su nombre, deriva de los cerdos de raza ibérica, autóctona de nuestro país y que no podremos encontrar en ningún otro lugar del mundo. A diferencia del serrano, el cerdo ibérico come piensos ricos y recorre decenas de kilómetros en busca de las mejores bellotas.

Además, España reúne unos 260.000 gastronómicos al año, los turistas eligen nuestro país por tres motivos: la materia prima , la forma de comer y la hospitalidad. 15 de cada 100 turistas viajan a España por su comida, es el quinto país del mundo con más estrellas Michelin y el país con más restaurantes en la lista de los mejores del mundo (7 restaurantes, con 3 de ellos en el top 10).