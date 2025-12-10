La Gastronomía de Murcia: “Está viviendo un momento espectacular”

telecinco.es 10 DIC 2025 - 12:23h.

El pasado noviembre Murcia vivía la I Edición de los Premios Planes Gourmet. Un spin off de los premios celebrados en Madrid en el mes de Mayo, que reunió a las personas más influyentes del sector gastronómico de la región.

Unos galardones que premiaron a profesionales, proyectos, productos e iniciativas que defienden el sabor de esta tierra única, pero que también innovan y ponen a la Región de Murcia en el mapa gastronómico de España y de todo el mundo.

En palabras de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, “La región de Murcia es el mejor lugar del mundo para muchas cosas, también para disfrutar nuestra gastronomía”. Pero también se premió a “magníficos profesionales que hoy están de moda igual que Murcia y su Región”, comentaba José Guillén Parra, teniente Alcalde de Murcia.

Esta región está viviendo un momento muy dulce que, sin duda, es trabajo también de todas las personas que trabajan día a día con los mejores productos de Murcia. “Nosotros tratamos de contarlos, elaborarlos y trabajarlos, para que el que viene venga a disfrutar y conocer la esencia de nuestra región” comenta Pablo González Conejero- Chef Finca Buenavista.

