telecinco.es 23 MAR 2026 - 13:51h.

Aragón es una tierra que aporta calidad, prestigio y valor a sus alimentos típicos. Cuenta con una gran despensa de alimentos, reconocidos por su calidad y origen.

La reputada guía Michelín ha distinguido con estrellas a algunos representantes de la cocina aragonesa de autor en sus tres provincias.

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Aragón: una despensa con identidad, tradición y vanguardia

Aragón es uno de esos enclaves estratégicos de nuestro país, donde la naturaleza y la historia se han alineado para crear una despensa inigualable.

Gracias a sus peculiaridades orográficas y climáticas, esta tierra ha sabido dotar a sus alimentos típicos de un prestigio que trasciende fronteras, convirtiéndose en un referente de calidad, valor y autenticidad.

Caminar por la geografía aragonesa es descubrir una despensa infinita. Desde el aroma profundo de sus trufas y setas hasta la frescura de sus hortalizas y legumbres, cada producto cuenta una historia. Los amantes del buen comer encuentran aquí un paraíso de productos cárnicos como el Ternasco de Aragón, quesos artesanos y dulces tradicionales que maridan a la perfección con el "oro líquido" de la región: los aceites de oliva de Huesca, Zaragoza y Teruel. Todo ello regado, por supuesto, por vinos de reconocimiento internacional que son el orgullo de sus gentes. Seis son las rutas enológicas que completan este sabroso mapa gastronómico: Somontano, Calatayud, Cariñena, Campo de Borja, Aylés y Cava (esta última supraautonómica)

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El sello de lo auténtico

La excelencia en Aragón no es una promesa, es una garantía. El compromiso con el origen se materializa en sus numerosas Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). Joyas como el Jamón de Teruel, la dulzura inconfundible del Melocotón de Calanda, la intensidad del Aceite de la Sierra del Moncayo, la cebolla de Fuentes de Ebro o el Ternasco de Aragón, son ejemplos de productos que protegen su legado y aseguran al consumidor una experiencia única.

Esta calidad nace del respeto. Los productores aragoneses han sabido combinar las técnicas heredadas de generación en generación con una apuesta firme por la sostenibilidad. Es una agricultura y ganadería que mira al futuro respetando el medioambiente, entendiendo que el sabor de verdad solo nace de una tierra cuidada.

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El brillo de la alta gastronomía

Esa materia prima excepcional es la base sobre la cual se asienta la pujante cocina de autor de la región. La Guía Michelin ha sabido reconocer este talento, otorgando 12 estrellas a 12 restaurantes repartidos por las tres provincias. Estas distinciones no solo premian la técnica de los chefs, sino que elevan el producto local a la categoría de arte.

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En definitiva, la gastronomía de Aragón es un equilibrio perfecto entre el ayer y el mañana. Es "sabor de verdad" con carácter propio, capaz de emocionar tanto en la mesa de una casa tradicional como en el mantel de un restaurante galardonado.

Puedes saber todo sobre los productos de Aragón en el último programa de Planes Gourmet.