Claves para elegir bien: esto es en lo que debes fijarte al adquirir Jamón o Paleta de Teruel DOP

El Jamón y la Paleta de Teruel DOP son garantía de sabor y tradición e ideales para consumir en cualquier ocasión

Identificar un auténtico Jamón o Paleta de Teruel DOP es fácil si sabes qué detalles buscar

La vitola, la estrella mudéjar y el código numérico son las claves para reconocer este producto con DOP, incluso cuando lo adquieres loncheado en envase

Supongamos que tienes una cena o picoteo con tus amigos y has decidido comprar jamón de Teruel DOP ¡bravo! Un producto poco salado y con un sabor excelente, ideal para disfrutar en cualquier encuentro gastronómico. Pero... ¿cómo saber que el jamón que has comprado es un auténtico Jamón de Teruel DOP?

Como sabrás, DOP significa Denominación de Origen Protegida, un sello que no es un detalle menor a la hora de elegir un jamón, es un símbolo de calidad. Es un aval de la Unión Europea que asegura que cada paso de la producción está ligado al territorio. Es identidad, tradición y confianza en un mismo corte. En un mundo lleno de etiquetas, esta es la que de verdad importa: la que garantiza autenticidad

¿Cómo diferenciar el Jamón de Teruel con DOP de otros productos que puedo encontrar en el mercado?

A la hora de comprar Jamón o Paleta D.O.P de Teruel es importante fijarse en varios detalles, si los tienes en cuenta, verás que distinguirlo es fácil:

La estrella de ocho puntas: es una estrella mudéjar con el sello de la DOP que va marcada a fuego en la corteza del jamón, a su lado identificarás también la palabra ‘Teruel’ El Jamón o Paleta DOP de Teruel conservan siempre la pezuña. La pezuña está rodeada con una vitola agarrada con una brida con el sello del Consejo Regulador Jamón y Paleta de Teruel (un logotipo con una puerta mudéjar, una pata de jamón y una estrella de ocho puntas) y una numeración específica que nos va a permitir conocer su trazabilidad. Es código numérico nos informa de todos los procesos por los que ha pasado la pieza que tienes en tus manos, y tranquilo, si no vieras la vitola, que sepas que también lo encontrarás grabado en la piel, de eso se encargan también en el matadero.

¿Qué información nos da este código? Pues aquí tienes las claves para descifrarlo. Lo primero de todo, debes saber que se trata de un código de 10 dígitos y en el encontrarás:

2 dígitos para indicar el matadero

2 dígitos para indicar el número de la semana de sacrificio

de sacrificio Último digito del año de sacrificio

de sacrificio 3 dígitos para el código de la granja

Un guion de separación

3 dígitos para el número de rol de la canal sacrificada

¿Cómo reconocer el Jamón y la Paleta de Teruel con DOP si ya está envasado en lonchas?

Al ir a comprar Jamón y Paleta de Teruel con DOP puedes encontrarla ya envasada y dispuesta en lonchas. ¿Cómo reconocer el producto en este caso?

No te preocupes, porque en estes caso, también estás protegido ante la duda: en el envase debe constar de una etiqueta con el logotipo del Consejo Regulador Jamón y Paleta de Teruel y una numeración específica.