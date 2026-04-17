Lía Gómez 17 ABR 2026 - 10:09h.

Aunque se trata de un objeto cotidiano un mal uso puede hacer que sea foco de bacterias o que incluso nos hagamos una quemadura.

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Si hay un objeto cotidiano, que usamos cada día cuando estamos en la cocina, ese es el trapo. Para limpiar la encimera, para secarnos las manos, para recoger algunos restos, para sacar algo del horno… incluso para secar algún utensilio de cocina -una olla, sartén, un plato…- que necesitamos en ese momento y aún está húmedo. Y lo cierto es que en función de cómo se utilicen los trapos de cocina, podemos estar haciendo algo bastante peligroso. Tanto que puede hacer que nos quememos cuando tratamos de coger alguna olla o sartén caliente o sacar algo del horno o que, por contra, infectemos de bacterias lo que estamos haciendo.

“Parece básico, pero utilizar mal un trapo de cocina puede ser peligroso”, explica el chef David Guibert, que a través de un reel se ha hecho viral con sus consejos sobre el uso de estos utensilios para que sean siempre un aliado y no nos jueguen una mala pasada en la cocina.

Tres errores al usarlos

Sí, el trapo se usa para todo. Y he aquí el primero de los errores capitales que señala Guibert. “Te quiero contar los tres fallos más comunes a la hora de utilizar trapos de cocina y algo que me pone muy nervioso es utilizar el mismo trapo de cocina para todo: para secarte las manos, para limpiar encimeras y recoger después restos de comida”, mantiene.

Y obviamente esto no es una manía, sino que tiene su explicación, porque va desde el hecho de poder transmitir bacterias a nuestros alimentos -“un trapo húmedo con restos orgánicos es el entorno perfecto para que las bacterias se multipliquen”, cuenta- o dejarlas en nuestra cocina, hasta que uno pueda acabar con una quemadura al tratar de sacar algo del horno sin haber usado el trapo de forma correcta.

Los consejos de uso

Por eso, el chef Guibert expone lo que él llama “una solución muy sencilla”, la cuál básicamente consta… en tener tres trapos, aunque no tres trapos cualesquiera, sino con una función y un material específico -pero, tranquilidad, que no es nada que no esté ya al alcance de todos- según el uso que vamos a darle. “La solución es muy sencilla, siempre tienes que tener estas tres cosas: una bayeta para limpiar las superficies, un trapo para secarte las manos y otro trapo para sacar cosas del horno”.

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Y claro, muchos pensaran: pero si hay guantes de horno… ¿para qué lo del trapo? Pues bien, ante ello también da la respuesta: “Hablando del horno hay quienes tienen unos guantes para sacar cosas calientes del horno, pero en cocina profesional o si vas con mucho ritmo son muy incómodos”, explica, tras lo que detalla cómo usar los trapos en este sentido.

Uno seco y bien doblado

“Si alguna vez te has quemado por sacar algo caliente del horno, lo más probable es que sea por alguno de estos dos motivos: el primero, tener el trapo arremuñigado [retorcido] y entonces cuando vas a coger algo, el problema es que tienes capas gruesas y capas muy finas por donde pasa el calor y al final te quemas”, relata. Y la realidad es que, de seguro, esto te habrá pasado alguna vez. Aunque eso no es todo.

“La segunda opción es que aunque tengas tu trapo muy bien doblado, si estás venga a secarte las manos con él, el trapo se queda húmedo, entonces cuando vas a coger algo caliente del horno que encima pesa, eso transmite la humedad y al final te acabas quemando”, cuenta.

De ahí que detalle la importancia de tener siempre el trapo bien seco y bien doblado para que haga su función sin problemas de ningún tipo. Ahora bien, da un último tip que también es importante: dónde y cómo llevar el trapo, porque no basta con tenerlo tirado por cualquier parte.

“El trapo siempre tiene que estar bien doblado y nada de llevarlo ni al hombro, ni debajo del brazo ni arremuñigado. Lo doblas formando un rectángulo y luego lo haces un poco más estrecho y esto te lo cuelgas del delantal, dejando una cuarta parte por dentro del delantal y el resto por fuera”, explica. Y ya estaría. Siguiendo estos consejos podrás darle un uso perfecto y salubre a tus trapos de cocina.