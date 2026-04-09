El truco para limpiar el cubo de la basura: libre de bacterias y malos olores

Daniel Brito 09 ABR 2026 - 11:28h.

El cubo de la basura de la cocina lo utilizamos a diario, pero no lo limpiamos con la frecuencia que deberíamos y eso puede fomentar la proliferación de bacterias

¿Tu cocina está realmente limpia? Los consejos de Decorbymaggie para tenerla siempre impoluta

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Mantener la cocina limpia es esencial para cuidar lo que comemos. Sin embargo, muchas veces nos centramos siempre en la superficie y en lo más visible. Sobre todo se intenta tener impecable la encimera, la placa de inducción, la campana extractora, los azulejos de la pared, e incluso las baldas de la nevera donde ponemos nuestros alimentos. No obstante, muchas veces se pasa por alto algo que usamos en el día a día varias veces: el cubo de la basura.

Pese que siempre se pone una bolsa dentro para poner los desechos y otros restos que generamos, toda su superficie con el tiempo va adquiriendo olores, manchas, pequeños restos, suciedad… Y el problema pasa porque no pensamos en limpiar el cubo como tal creyendo que no nos va a afectar, siendo esto un gran error, pues se puede convertir en un foco de bacterias.

Es clave mantener limpio el cubo siempre, además de tirar la bolsa de basura con frecuencia, sobre todo si hay restos que puedan causar malos olores o líquidos que puedan acabar en derrames que, al acumularse, dejan unos aromas que no son del todo agradables.

Cómo limpiar el cubo de la basura

Algo clave es hacer limpiezas semanales llevándote el cubo al plato de ducha y estregando bien con un estropajo con detergente para eliminar la suciedad con un posterior aclarado con agua tibia o caliente, aunque hasta que no esté completamente seco es mejor no volverlo a poner en su sitio, ya que la humedad puede volverse en nuestra contra.

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En todo caso, si tu cubo ya tiene manchas complicadas de sacar u olores que no terminan de irse, siempre puedes optar por otros métodos caseros. Una mezcla que puede ser de gran ayuda es bicarbonato con un poco de jabón y agua caliente, que logra sacar la suciedad sin dañar los materiales de la superficie. Posteriormente lo mejor es aclarar bien, y, como se señalaba dejar que se seque por completo y que esté abierto para evitar la aparición de bacterias. También pueden ser útiles productos de limpieza que tengas por casa y que ayuden a mantener limpio el cubo y desinfectado.

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En el día a día, es esencial no esperar a que la basura se llene del todo, sino tirarla o sacarla regularmente para que no proliferen olores, además de poner una doble bolsa si es necesario y limpiar el cubo desde que aparece una mancha, malos olores o se ha derramado algo. Así nuestra cocina estará verdaderamente limpia siempre.