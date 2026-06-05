Ana Carrillo 05 JUN 2026 - 13:05h.

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Sandra Barrios y Juanpi Vega llevan semanas subiendo contenido juntos a sus redes sociales en el que muestran que están haciendo todo tipo de planes juntos, desde pasar un día en un parque de atracciones hasta hacer una escapada a Canarias. Esta misma semana aclaraban en 'En todas las salsas', videopodcast disponible en Mediaset Infinity, que no se habían besado desde que se reconciliaron y que no se han planteado volver a ser pareja; pero las lágrimas de Sandra en pleno 'Debate de las tentaciones' y las explicaciones de Juanpi han sorprendido a sus compañeros de plató.

Ha sido Sandra Barneda la que se ha dado cuenta que, mientras el resto de compañeros entrevistaban a Yuli Cagna, Sandra Barrios estaba llorando y la presentadora le ha preguntado el motivo de sus lágrimas. "La verdad es que cuando vi la hoguera de Lucas me emocioné y pensé que quería una persona como él a mi lado", ha confesado la gaditana, que ha recibido entonces un abrazo de Juanpi.

"No me gusta verla así", le ha dicho el exconcursante de 'GH DÚO' a la presentadora, a la que le ha explicado qué pasa entre ellos: "Llevamos unos días mal, no sé explicarte, pero salen cosas y nos peleamos mucho y estamos intentando algo que ahora mismo no se puede". Sandra Barneda les ha propuesto sentarse el uno al lado del otro para continuar el programa sintiéndose más conectados y ambos han aceptado.

El rifirrafe entre Sandra y Juanpi

Pero las cosas entre ellos se han torcido cuando la exconcursante de 'GH DÚO' ha escogido a Álex Girona para hacer el 'juego de seducción' que les ha propuesto Sandra Barneda. Al gaditano le ha sentado mal que su ex haya decidido hacer el juego con el ilicitano porque es el chico con el que Mara pasó la noche en la que le fue desleal tras su paso por la novena edición de 'La isla de las tentaciones'.

Sandra Barrios ha asegurado que no entendía el enfado de su ex y se ha mostrado también molesta, tras lo que Sandra Barneda les ha recordado que se trataba de un juego. Puedes ver al momento al completo en el vídeo, ¡dale al play!