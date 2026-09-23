La nueva cocina vasca cumple 50 años

telecinco.es 23 SEP 2026 - 08:20h.

En 'Rincones y Sabores' hablamos con Pedro Subijana

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Durante la celebración del Concurso del Mejor Queso Idiazabal, en Ordizia se ha homenajeado a los integrantes de la Nueva Cocina Vasca, que bajo la inspiración de la “nouvelle cuisine”francesa cambiaron el rumbo de la gastronomía española apostando, desde la tradición, por la innovación y la vanguardia.

En Rincones y Sabores hemos hablado con uno de los integrantes de este revolucionario movimiento, el prestigioso chef donostiarra, Pedro Subijana.