¿Es bueno tomar cúrcuma después de ir al gimnasio? Lo que dicen los expertos

La cúrcuma ha ido ganando fama a lo largo de los últimos años como una de las especias que no pueden faltar en cualquier despensa, no solo por el sabor y color que puede otorgarles a los platos, sino también por los grandes beneficios que puede aportar al organismo. Procede de la familia del jengibre y del tallo de la planta es de donde se extrae esa sustancia de color rojizo o amarillento que se ha ido introduciendo en nuestras cocinas.

La potencialidad y los beneficios de la curcumina se han comprobado en cientos de investigaciones científicas, especialmente por sus propiedades, ya que es ampliamente conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pero este grupo de expertos ha constatado estos resultados en el ámbito deportivo en una revisión de la literatura científica, publicada recientemente en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition.