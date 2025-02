Eva, de Amaral: "Solté una lagrimita con 'Ratatouille' porque me recordó a la fritada de mi madre"

‘Dolce Vita’ es un disco que habla de la libertad y de volver a empezar, un noveno trabajo en el que muestran otra vez su buena sintonía, que se traslada también al ámbito personal, no solo sobre los escenarios. Pero, aunque nos sabemos sus canciones y su historia, quizá la parte gastronómica es la más desconocida del dúo. ¿Qué es lo que no falta en su despensa? ¿La comida que no soportan? ¿Han hecho alguna vez un simpa?