Qué legumbres son buenas para bajar de peso: las 4 mejores

En toda dieta variada y equilibrada hay ciertos alimentos que no pueden faltar, pero cuando lo que se busca es perder peso , hay que tener también otras cosas en cuenta para poder alcanzar los objetivos marcados y hacerlo de una manera saludable y exitosa a largo plazo . En estos casos, y aunque no sea la opción por la que más personas optan, lo mejor es siempre ponerse en manos de profesionales , que puedan diseñar un plan personalizado que tenga en cuenta todos los aspectos que influyen a la hora de adelgazar.

Uno de esos pilares fundamentales a tener en cuenta es, como ya hemos señalado, la alimentación . Si queremos perder peso es importante hacerlo de tal manera que cambiemos algunos hábitos que no son recomendables por otros que nos aporten todos los beneficios que necesitamos. No solo se trata de perder peso, es importante hacerlo de tal manera que podamos mantener estos nuevos hábitos en el tiempo y, sobre todo, que cuidemos de nuestra salud durante el proceso , incluyendo alimentos que en un primer momento podíamos pensar que nunca estarían en nuestra dieta.

Este es el lugar que suelen ocupar las legumbres , que suelen cargar con el mito de no ser adecuadas a la hora de perder peso cuando son ideales para ello . Son un plato saludable , bajo en grasas y también en calorías, por supuesto, siempre que las cocinemos de tal manera que consigamos potenciar todos los beneficios que tienen para nuestra salud , que no son pocos.

Estamos acostumbrados a verlas acompañadas de complementos grasos como el chorizo, la morcilla o el tocino, pero existen muchas maneras de prepararlas para aprovechar lo mejor de ellas y que no dejen de ser ese plato saludable que conviene tomar entre tres y cuatro veces por semana. Todas las legumbres pueden considerarse adecuadas para una dieta saludable, pero si lo que queremos es perder peso, puede que tengamos que priorizar el consumo de algunas de ellas .

No contienen gluten, lo que hace que también las personas intolerantes al mismo puedan comerlas, son bajas en grasas (y las que contienen son saludables), tienen un bajo aporte calórico y también un bajo índice glucémico , lo que evita que se eleven los niveles de glucosa del organismo. Además, son ideales para las dietas de pérdida de peso gracias a que son un alimento saciante , lo que evita que poco tiempo después de comer tengamos hambre de nuevo y piquemos entre horas.

A pesar de que tienen muchas cosas en común, no todas las legumbres son iguales. Por ejemplo, se considera que los cacahuetes son legumbres, pero no son los más indicados para una dieta porque tienen más grasa que otras y su composición es más cercana a la del fruto seco. Así, teniendo en cuenta no solo las calorías que aportan, sino también su cantidad de fibra y calidad de su proteína, las legumbres más adecuadas si se busca adelgazar y perder grasa podrían ser (sin un orden específico):