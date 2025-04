¿Qué es asustar las fabes?

Son fuente de hierro, ricas en potasio y bajas en sodio, por lo que se convierten en una elección saludable en caso de hipertensión . Tienen un índice glucémico bajo, clave para ayudar a controlar el azúcar en sangre y los niveles de insulina, son bajas en grasa, lo que ayuda en caso de querer cuidar el peso, y no contienen colesterol . Son perfectas para intolerantes al gluten, porque no lo contienen, y son una fuente excelente de folato, que es esencial para el sistema nervioso.

Una serie de beneficios y propiedades que no siempre conocemos, porque existen muchos mitos alrededor de las legumbres, que tienden a destacar aspectos poco positivos y que no siempre son ciertos, pero que con el tiempo se han quedado grabados en la mente de las personas. Por ejemplo, se tiende a pensar que son un plato que engorda mucho, algo que hemos visto que no es cierto; por sí mismas, las legumbres no son calóricas, pero pueden serlo si las cocinamos con productos que lo sean.