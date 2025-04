La intolerancia a la lactosa —una condición que afecta a entre el 20% y el 30% de la población adulta en nuestro país, según datos de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)— obliga a muchas personas a tener que darle la vuelta a su dieta. Sin embargo, la tarea de eliminar por completo cualquier producto lácteo no siempre es algo necesario. En el caso del queso, existen numerosas variedades aptas para personas con intolerancia a la lactosa, y no hablamos solo de opciones industriales “sin lactosa”, sino de quesos tradicionales cuya elaboración los hace naturalmente tolerables.

“La clave está en el tiempo de maduración y el tipo de leche utilizada. A mayor curación, menos lactosa ”, explica la nutricionista Blanca García-Orea Haro, autora de 'Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes'. Pero ¿cuáles son exactamente esos quesos? ¿Qué dicen los expertos y organismos oficiales? ¿Y cómo puede una persona con intolerancia saber si un queso es seguro para su consumo?

Curado durante al menos 12 meses, el parmesano tradicional es prácticamente libre de lactosa. Un estudio publicado en Journal of Dairy Science encontró que tras 24 meses de maduración, los niveles de lactosa eran indetectables.

El gouda joven sí contiene lactosa, pero las versiones curadas durante más de un año no. Según los expertos su contenido de lactosa puede ser inferior al 0,1%.

Aunque es un queso blando, el brie contiene poca lactosa: entre 0 y 2%, según Real Simple. Si bien no es apto para intolerancias severas, sí puede ser consumido con precaución por personas con intolerancia leve.

Los quesos etiquetados como "sin lactosa" han sido tratados con lactasa, una enzima que rompe la lactosa en glucosa y galactosa, facilitando su digestión. Son una opción segura para intolerantes severos, pero no son la única alternativa. Según Miguel López, “los quesos curados de verdad no llevan apenas lactosa, y se digieren perfectamente sin necesidad de comprar versiones especiales que a veces no tienen tanta calidad”.