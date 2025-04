La serie está basada en el libro ‘Cooking for kings: The life of Antonin Carême, the first celebrity chef’ (‘Cocinando para reyes: La vida de Antonin Carême, el primer chef famoso’), biografía escrita por el actor e historiador Ian Kelly. Muchos reconocerán al autor como el hombre que dio vida al padre de Hermione en las películas de Harry Potter. El rodaje de ‘Carême, chef de reyes’ se llevó a cabo en París y sus alrededores.