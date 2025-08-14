Jesús Rojas 14 AGO 2025 - 12:00h.

Gracias a Parking Pizza, y a su ensalada de verano, hemos descubierto un queso español que nada tiene que envidiar al griego: "Nosotros no conocemos ninguno similar"

Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el queso feta. ¿Y si te dijéramos que existe un queso similar, que se hace en España y que va a ser tu mejor aliado a la hora de preparar ensaladas este verano? ¡Pues sigue leyendo! Tras descubrir el potencial del queso empleado por Parking Pizza para su novedad en la carta de verano, nos hemos visto obligados a ponernos en contacto con sus creadores. La ensalada en sí consiste en un tomate entero pelado que se acompaña de queso de oveja churra Labadía, tipo feta, y aceite de orégano fresco. Así de sencilla, pero también así de fresca, sabrosa y saludable, la combinación perfecta para estos días de verano. De esos tres ingredientes nos vamos a centrar en el queso de leche de oveja churra, que firma Petramora y está inspirado en la receta tradicional de queso feta, aunque con las peculiaridades que le aporta esa leche con origen Dehesa de la Guadaña (Zamora), que es más densa, aromática y fragante.

Nos hemos citado con David Aragón, selector de producto de Petramora, que es quien nos ha hablado en profundidad de este queso firme y compacto que carece de corteza y se desmenuza fácilmente con las manos. Te gustará si eres amante del feta, obviamente, pero también si te gustan los quesos frescos con una acidez marcada. Esos que siempre funcionan en multitud de ensaladas o, simplemente, cuando se acompañan de con verduras con AOVE, espinacas o incluso en preparaciones que requieren horno, ya que se genera una capa exterior crujiente muy interesante. Pero, antes de seguir poniéndote los dientes largos, lo mejor será que te pases por cualquiera de los locales de Parking Pizza en Madrid para comprobar en primera persona que el queso tipo feta elaborado en España no tiene nada que envidiar al auténtico feta griego.

Antes de nada, cuanto toca hablar de vuestro producto... ¿Lo correcto es hablar de "queso tipo feta" o se puede usar directamente "queso feta"?

El queso feta como tal es un queso con marca protegida por la DOP Feta, siempre producido en Grecia y respetando las condiciones específicas para este tipo de producto. Esta es la razón por la que nosotros lo denominamos ‘tipo Feta’, ya que se trata de un método de elaboración similar al de este queso griego, pero que producimos con leche de nuestras ovejas churras fuera del marco geográfico de la DOP.

Aclarado este punto, ¿existe algo similar en el mercado español?

Nosotros no conocemos ningún tipo de queso similar elaborado en España de manera artesanal. Nuestro maestro quesero Jordi Feliù siempre ha sido un amante de este tipo de queso, y fue quien nos animó a elaborarlo con la leche de nuestras ovejas, además de conseguir que nuestra gama de producto se adaptara muy bien a las inquietudes del mercado, haciendo algunos ‘retoques’ en contenidos de sal y consiguiendo un resultado más suave y saludable sin perder la autenticidad de sabor de este tipo de queso.

¿Cómo es el proceso de elaboración? ¿Alguna particularidad que lo desmarque del resto de quesos frescos del mercado?

Para su elaboración, utilizamos fermentos similares a los del yogur, que aportan la acidez característica de este queso, y cuajo natural de cordero, que le da un punto de frescura que lo convierte en un queso muy versátil tanto para ensaladas, recetas en caliente o incluso postres que llevan miel, confituras, mermeladas...

Hablemos del entorno: Dehesa de la Guadaña, Zamora. ¿En qué condiciones está allí la oveja churra y cómo influye eso en el resultado final?

No es una producción de leche obtenida de manera intensiva. Nuestro rebaño de ovejas churras -una raza autóctona de Castilla y León- pastorea en libertad en nuestra finca de 680 hectáreas. El pastoreo constituye una labor indispensable para las ovejas, permitiéndoles alimentarse de recursos vegetales y nutriendo los suelos de nuestra dehesa de forma natural y manteniéndolos sanos. Aquí está la clave para conseguir la mejor leche: en su calidad de vida. Desde su crianza, su alimentación, la actividad física, los cuidados que reciben por parte del equipo humano, etc. Las ordeñamos cada mañana y cada tarde a escasos metros de nuestra quesería, por lo que la leche llega recién ordeñada en cuestión de minutos a los tanques. Todo esto se traduce en lácteos honestos que reproducen el entorno, las cualidades intactas de una leche conseguida con mimo y tiempo y el trabajo de un equipo comprometido que comparte el día a día con nuestras ovejas.

Se suele decir que los quesos frescos, en general, son muy saludables. ¿Hasta qué punto esto es así?

Lo más importante es que, al tener una fermentación láctica con alta acidez, es un producto muy estable para tratarse de un queso fresco. Esto quiere decir que se mantiene en muy buen estado de conservación a lo largo del tiempo. Todo esto, sumado a la calidad de la leche de pasto que obtenemos de nuestro rebaño en pastoreo dentro de nuestra dehesa, lo convierten en una opción saludable, artesana y natural con proteínas y grasas de calidad.

Hace unos días pudimos probar la ensalada que han hecho en Parking Pizza con vuestro tomate entero pelado y el queso de oveja churra Labadía tipo feta. Muy sencilla, pero también acertada para esta época del año. ¿Qué buscáis con esta alianza?

Con esta colaboración hemos querido dar a conocer este queso y su versatilidad. La ensalada de Parking Pizza surgió de forma muy orgánica tras enviarles estos tomates en aceite de oliva de La Catedral de Navarra, que son puro sabor, y nuestro queso feta. Una propuesta que ellos han tuneado con un aceite de orégano fresco para convertirla en un fuera de carta rico, fresco y divertido.