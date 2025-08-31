8 marcas de patés gourmet con un sabor único para un paladar exquisito

Inés Gutiérrez 31 AGO 2025 - 09:00h.

No debe confundirse el paté con el foie gras, son parecidos, pero cada uno tiene su propia esencia

Asociado en muchas ocasiones con la merienda menos apetecible de nuestra infancia, el paté es uno de esos alimentos que con el tiempo aprendemos a apreciar, aunque en ese momento el pan con chocolate ganara por goleada. Por supuesto, también hay personas que desde el principio supieron apreciar la delicadeza de este bocado, que ha demostrado ser un versátil aliado en la cocina.

El paté, aunque guarde ciertas similitudes, no debe confundirse con el foie gras. El ingrediente principal y único de este último es el hígado de oca, ganso o pato, que ha sido hipertrofiado gracias a una alimentación concreta, mientras que el paté suele elaborarse con carne de varios animales, así como ciertos ingredientes extra que le ayudan a conseguir su sabor y textura.

Gracias a su consistencia es posible untarlo, que es la manera en la que habitualmente se consume, sobre tostadas de pan y como aperitivo, para ir abriendo boca hasta que llega el plato principal. No obstante, también es posible incluirlo en otro tipo de recetas y acompañarlo de otros muchos alimentos, pues su sabor combina a la perfección con mermeladas o quesos. Además, existe una gran variedad de sabores, puesto que puede elaborarse no solo con hígado de unos animales en concreto, sino con carnes o pescados, además, se acompaña de distintas especias que ayudan a aportarle un toque diferente.

A pesar de lo útil que resulta en la cocina, no es un alimento del que nos convenga abusar, puesto que contiene bastantes grasas, sin embargo, consumido con moderación, puede aportar ciertos beneficios, porque contiene hierro y vitaminas como la B2, la vitamina A, que mejora el sistema inmune o la B12, que favorece el sistema nervioso. Además, proporciona energía.

Marcas de patés gourmet con un sabor único para un paladar exquisito

Los expertos cocineros seguro que disfrutan a experiencia de preparar su propio paté en casa, algo que no es especialmente complicado (si sabe hacerse) porque se prepara cocinando los hígados o carnes con condimentos como cebolla, ajo o especias al gusto de cada cual, después se procesa hasta obtener una pasta suave. Sin embargo, este es un trabajo que otros pueden hacer por nosotros, marcas gourmet que se toman el trabajo no solo de prepararlo, sino también de crear las mejores combinaciones para que cada experiencia sea única y especial. También para que podamos tener nuestros favoritos.

Polgri. Elaborados de manera artesana, cuentan con una amplia variedad de patés en sus versiones más tradicionales, como los de pato al oporto o a la pimienta verde o el paté de salmón, pero también otros un poco diferentes, como el paté de jamón serrano. Conservas Braseadas de Güeyu Mar. Entre las variadas opciones que presenta esta marca de conservas gourmet no faltan los patés, a cada cual más especial y diferente. Ideal para hacer un regalo o para darte un capricho es su paté de navajas de mar elaborado artesanalmente o el de atún a la brasa. Productos de la Real Carolina. Mezclando tradición y vanguardia, esta empresa de productos gourmet intenta ofrecer lo mejor de sí mimas, para deleite del consumidor, que no podrá dejar pasar la oportunidad de probar su paté de morcilla, uno de sus productos más famosos. También tienen paté de ciervo o de perdiz. La Chinata. Imprescindible entre las marcas que apuesta por productos gourmet y con un punto diferente es La Chinata. En este caso, ofreciendo un paté de faisán con trufas, de pulpo a la gallega o de langosta. Imperia. Expertos en Foie gras, paté y mousse, Imperia es una empresa española que lleva 20 años apostando por los mejores ingredientes y la mayor calidad. Entre sus indispensables, su paté de pato al natural, al oporto, con boletus o con arándanos. Agromar. Como su nombre indica, esta marca apuesta por los patés elaborados con productos del mar, como el de bogavante, el de mejillones en escabeche o el de centollo. La Masada Roya. Esta empresa se dedica a elaborar y envasar Aceite de Oliva Virgen Extra, es su producto estrella y el que le ha ayudado a hacerse un nombre, pero merece la pena destacar los dos patés que tiene, el de aceituna verde y el de aceituna negra. Sin colorantes ni conservantes, ofrece un paté vegetal de gran calidad empleando su materia prima estrella. Catedral de la Caza. Para hacer patés se emplean ingredientes del mar, de la tierra y también aquellos provenientes de la caza, como hacen en este caso. Entre sus patés hay variedades de ciervo, corzo, jabalí, liebre o faisán.

Opciones muy diversas y para todos los gustos, ideales para crear la mejor tabla de picoteo junto con embutidos o quesos, pero también ideal para crear salsas diferentes o, en el caso de los patés vegetales, aliñar una ensalada que sorprenda a los comensales. Patés perfectos para preparar todos esos bocadillos que no supimos apreciar de niños.