Muchas personas tienen miedo al microondas, pero en realidad se trata de un electrodoméstico seguro, siempre que lo utilicemos adecuadamente

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que no debemos calentar agua sin tomar antes las debidas precauciones

Lo del microondas parece cosa de magia. A simple vista parece tan solo una especie de caja con una puerta y con unos botones para controlarla que es capaz de calentar los alimentos, pero no vemos cómo: no hay resistencias a la vista, no se calienta… Además lo hace de forma muy rápida y podemos controlarlo de forma instantánea: podemos programar tiempos concretos, se para en cuanto abrimos la puerta… Lo dicho, parece cosa de hechicería.

Ese misterio explica en buena parte que haya tantos mitos, bulos y miedos en torno al microondas. Se dice por ejemplo que es peligroso utilizarlo porque provoca cáncer, pero nada de eso. Su uso es seguro, siempre que sigamos unas recomendaciones muy sencillas, como la de no calentar agua sin tomar las debidas precauciones, ya que esto es peligroso. Para entender por qué, primero conviene saber lo que son las microondas.

¿Qué son las microondas?

El gran misterio del horno microondas radica precisamente en las microondas, que es un tipo de radiación electromagnética. Esto suele sonar extraño y peligroso, así que a muchas personas les da miedo y les genera rechazo y desconfianza. Pero no hay motivo para ello.

Debemos saber que existen muchos tipos de radiación electromagnética; por ejemplo, las ondas de radio que nos permiten escuchar las retransmisiones radiofónicas; la radiación infrarroja, que nos permite preparar tostadas en una tostadora o la luz que vemos con nuestros ojos, que también es una forma de radiación electromagnética. También los rayos X o los rayos gamma son tipos de radiación electromagnética. Eso sí, no todas son iguales.

Algunas, como estas dos últimas o como los rayos UV que nos llegan del sol, son muy energéticas. Se llaman ionizantes porque son capaces de arrancar electrones de los átomos. Estas sí son peligrosas porque pueden alterar nuestro ADN y causar cáncer. Por eso hay que tomar precauciones cuando se hacen radiografías o cuando nos exponemos al sol.

Sin embargo, las microondas son mucho menos energéticas, así que son radiaciones no ionizantes y no pueden dañar nuestro ADN. Dicho de otro modo, el horno microondas es seguro y su uso no provoca cáncer.

¿Cómo funciona un horno microondas?

El funcionamiento de un microondas es relativamente sencillo. La clave está en una de sus partes, que se llama magnetrón y que es un dispositivo que se encarga de transformar la energía eléctrica en ondas microondas.

Las microondas hacen que algunas de las moléculas que componen los alimentos se muevan. Esto ocurre porque esas moléculas tienen una carga positiva en un extremo y una carga negativa en el otro, como ocurre con las moléculas de agua. Así, el roce entre ellas produce un aumento de la temperatura.

¿Qué pasa si calentamos agua en un microondas?

Si introducimos un vaso con agua en un microondas y lo ponemos en marcha es posible que esta se caliente mucho sin que se produzcan cambios visibles. Es decir, puede que llegue a más de 100ºC y a pesar de ello no se produzca un burbujeo, que es lo habitual cuando calentamos agua al fuego.

Ahora bien, cuando movamos el vaso para sacarlo del microondas, es posible que se produzca ese burbujeo y el agua salga despedida violentamente del recipiente, de modo que podría provocarnos quemaduras importantes en la mano o en otras partes del cuerpo.

Este fenómeno de sobrecalentamiento se produce cuando no se forman burbujas de aire en el líquido debido a que no hay perturbaciones físicas (por ejemplo, porque el vaso no tiene irregularidades). Así que, para evitarlo podemos introducir en el agua un utensilio apto para microondas (por ejemplo, una cucharilla).

En definitiva, como regla general se recomienda no calentar agua sola en el microondas. Si lo queremos hacer, debemos introducir en ella un utensilio para favorecer la formación de burbujas y evitar ese fenómeno de sobrecalentamiento.