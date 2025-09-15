Carolina Herrera ha cumplido 86 años en 2025 y se mantiene en plena forma

La diseñadora de moda cuida su dieta haciendo un total de 6 comidas al día

Carolina Herrera es uno de los grandes nombres en el mundo de la moda a nivel internacional. La venezolana presentó su primera colección en 1980 y sigue marcando tendencias en todo el mundo décadas después. La diseñadora se mantiene en forma a sus 86 años, que cumplió en enero de 2025, y muchas personas desearían poder llegar a su edad con semejante vitalidad. Su secreto para disponer siempre de energía y estar activa es cuidar su alimentación con una dieta sana y equilibrada que en algunos medios definen como "la dieta de la elegancia" o también como “la dieta de la longevidad para envejecer de forma elegante”.

¿Cuáles son las claves de la dieta de Carolina Herrera? La principal es hacer 6 comidas al día, que se dividen en desayuno, almuerzo, cena y 3 snacks repartidos a lo largo de la jornada, según indica Glamour. En cada uno de estas ingestas resulta fundamental tomar alimentos que contienen altas cantidades de nutrientes, seleccionando además las raciones adecuadas para seguir adelante sin interrupciones por hambre o por haber comido más de la cuenta.

Los desayunos sanos de Carolina Herrera

La diseñadora empieza su jornada tomando un tazón de yogur griego sin azúcar acompañado de frutas frescas. Es importante elegir frutas que no aporten demasiado azúcar: normalmente se queda con fresas o arándanos, ricos en antioxidantes, o plátano, que aporta calcio. A su tazón también añade grasas saludables en forma de nueces o granola tostada. Otra posibilidad de desayuno es una de sus comidas favoritas: los huevos revueltos con trufa, que aportan muchas proteínas, antioxidantes y vitamina A para contribuir a mantener una piel radiante.

Su snack a media mañana

Además de desayuno, almuerzo y cena, Carolina Herrera hace otras 3 comidas a lo largo de una jornada. A media mañana opta por un snack matutino que suele ser un puñado de frutos secos: unos 28 gramos de almendras para aportar energía y saciar su estómago. Otra alternativa es un bol con frutas frescas ricas en fibra, como la piña, la manzana, las fresas y las uvas.

Qué come Carolina Herrera en su almuerzo

El almuerzo es la comida más importante del día para la venezolana, que disfruta de una receta de ensalada verde cargada de ingredientes saludables y frescos. En este plato encontrarás productos como tomate, pepino y aguacate, así como proteínas de carnes magras, ya sea pechuga de pollo a la plancha o salmón. El aliño que usa la venezolana combina aceite de oliva y vinagre balsámico.

Un zumo para la tarde

La merienda o snack de la tarde para la diseñadora es poco convencional, ya que se trata de un producto que muchas personas suelen tomar por las mañanas: un zumo verde. Los ingredientes que combina en su vaso son piña, pepino, espinaca y jengibre, aportando grandes cantidades de fibra y otros nutrientes.

Las cenas saludables de Carolina Herrera

Una de las cenas favoritas de la diseñadora es un plato de salmón a la plancha con espárragos al vapor y quinoa, según desvela Glamour. De nuevo, ella suele consumir proteínas junto a vegetales y granos integrales. Otras opciones de verduras para variar en sus cenas son las espinacas, las coles de Bruselas, los pepinos, el pimiento, la coliflor y el brócoli.

El último snack de Carolina Herrera

Herrera a veces toma un último snack para completar su dieta antes de irse a dormir cada día. Para relajarse antes de meterse en la cama, ella suele beber un té sin cafeína. Si se ha quedado con hambre, lo acompaña con una nueva ración de frutos secos, todo un clásico del picoteo para saciar el apetito y disponer de energía en el cuerpo.