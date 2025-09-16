Redacción Gastro 16 SEP 2025 - 08:30h.

La dietista-nutricionista explica cuál de los dos es mejor y cómo introducirlo en la dieta infantil

El pan forma parte de nuestra dieta y también de la de los más pequeños. Es más, cuando un bebé empieza a comer sólido es más que normal darles un poco de pan para que se vayan adaptando. No obstante, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el mejor tipo de pan que se les puede dar a los niños? ¿Es mejor darles pan blanco u optar por el integral? Para ello está la divulgadora, dietista-nutricionista y doctora en Farmacia Marián García, conocida en redes sociales también como Boticaria García, para resolvernos esta duda en un nuevo vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’.

La autora del libro ‘El microscopio mágico. Misterio en el supermercado’ explica que la clave está en el contenido de la fibra, “el alimento favorito de las bacterias buenas”, y el pan integral tiene mucho más que el pan blanco.

El pan blanco es mucho más consumido que el integral, sobre todo en edades tempranas, sin embargo, Boticaria García subraya que para hacer ese pan a los granos se les ha quitado la cáscara, que es precisamente donde está el salvado en donde se encuentra la fibra que barre el intestino, además del endospermo, que es el germen.

Desde su perspectiva, la idea principal es que haya variedad, que no pase nada por comer pan blanco o de molde un día, pero sí que ir introduciendo pan integral en la dieta de los niños, que no tiene por qué ser 100% integral, sino que se puede empezar por un porcentaje más bajo con el que se vaya acostumbrando su paladar.

Si quieres saber más sobre la fibra, el pan integral o cómo leer las etiquetas para elegir el mejor pan que se adapte a las circunstancias de cada uno, en el vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’ Boticaria García da todos los detalles.

