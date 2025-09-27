El truco de panadero para dejar el pan duro como uno recién hecho

Daniel Brito 27 SEP 2025 - 10:00h.

Con un truco muy fácil se puede convertir el pan duro en uno como si estuviese recién hecho e igual de crujiente

A veces el pan no nos dura todo lo que queremos. Compras dos barras un día pensando en gastarlas, pero no utilizas una de ellas y al día siguiente ya está dura y su textura ha perdido toda su gracia. Sin embargo, hay formas de darle una segunda vida. Si no lo metiste en el congelador a tiempo puede cortarlo en rodajas, hornear y tener un poco de bizcocho con el que acompañar cualquier comida. Pero ¿y si lo pudieses convertir en un pan recién hecho?

El desperdicio de comida siempre duele, más aún cuando un pan sin tocar parece que se echa a perder por no comerlo y haberse puesto duro. No obstante, siempre hay formas de darle una segunda vida y, así, no contribuir al desperdicio alimentario.

Cómo hacerlo un pan recién hecho

Con un truco muy simple el pan duro puede convertirse en uno que da el pego como si fuera uno recién traído de la panadería y que utilizan hasta los restaurantes, pudiendo replicarlo en casa sin ningún tipo de problema.

La cuenta de Instagram Gluten Morgen ha compartido este truco del que muchos se han quedado sorprendidos al no conocer que eso se podía hacer y, además, que era efectivo. La magia surge cuando se moja bien el pan en agua, sin llegar a empaparlo, y de ahí se lleva durante unos 10 minutos al horno ya caliente. Después de ese proceso el resultado será un pan recién horneado, crujiente por fuera y blando por dentro que poder aprovechar de nuevo.

También en freidora de aire

Además, si no te apetece encender el horno solo para 10 minutos tienes otra opción, ya que la influencer gastronómica Sabina Banzo nos explicó cómo este método también es eficaz si se hace en la airfryer. ¿Qué pasos hay que seguir?

El proceso en la freidora de aire funciona prácticamente igual que en el horno, ya que Banzo nos señalaba que es importante mojar el pan con un poco de agua debajo del grifo de la cocina para luego llevarlo durante unos minutos a la freidora de aire a 190 grados. Así, en solo unos minutos tu pan duro con el que no sabías qué hacer se convierte en uno recién horneado para servir en la comida o con el que hacer un bocadillo.