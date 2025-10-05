Con más 130 años de historia: la panadería artesanal que hace el mejor pan de Valencia

Daniel Brito 05 OCT 2025 - 10:00h.

Un horno con una gran historia detrás hace el mejor pan de toda Valencia

Molletes de pan: cuáles son lo mejores y por qué

Compartir







Un buen pan cambia cualquier comida o bocadillo, siempre a mejor, por supuesto. El aroma a pan recién horneado es una sensación más que placentera, y pese a que alguna vez te hemos dado trucos para convertir un pan duro en uno prácticamente como nuevo, lo cierto que es que los mejores panes bien horneados no tienen competencia alguna. Y precisamente esas características las tiene un horno tradicional valenciano que se ha llevado el honor de hacer el mejor pan de toda Valencia.

Se trata de La Tahona del Abuelo, un horno ubicado en el Cabanyal que lleva en activo desde 1886, convirtiéndose en probablemente uno de los comercios más antiguos del barrio que está regentado por Juan José Rausell López desde 1995, cuando se jubiló su padre, siendo ya la quinta generación de panaderos.

Este horno ha sido el gran vencedor hace unos días de la 54ª edición del Concurso de Panes Tradicionales y Panes de Formato Libre que se celebra en las fiestas en honor a la Virgen de la Merced, donde reúnen algunos de los mejores panaderos de la zona. En este caso la decisión fue clara y el mejor pan de Valencia se hace en La Tahona del Abuelo recibiendo el premio tanto en la categoría de Panes Tradicionales como en la de Formato Libre.

El concurso organizado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia determinó que su pan era el mejor con un jurado compuesto por los mejores panaderos y profesionales de la gastronomía que hicieron una cata totalmente a ciegas para valorar tanto el sabor como el aroma, la textura o la presentación de cada uno de los panes.

PUEDE INTERESARTE El truco de panadero para dejar el pan duro como uno recién hecho

Un horno lleno de historia

Esta panadería es todo un referente en cuanto a pan artesano desde hace décadas, pero no solo de ello, sino que también de otros productos de horno como su variedad de bollería, de pastas, tartas o empanadillas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Actualmente, tal y como destacan en su web, su equipo está formado por más de 20 personas repartidas en sus cuatro obradores de Valencia, primando siempre en todos ellos la artesanía y la materia prima de calidad con harinas de diferentes cereales (kamut, espelta, centeno, o trigo sarraceno) para ofrecer el mejor producto a sus clientes, que llevan más de un siglo confiando en ellos para comprar el pan que les acompaña en cada una de sus comidas, meriendas o desayunos.